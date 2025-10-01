Egy villanyszerelő furgonja néhány száz méterrel azután robbant le, hogy teletankolta egy Carpentras melletti benzinkúton. Az ok: feltehetően víz került az üzemanyagtartályba – számolt be az orange.fr.

Pascal Ricard, egy Angles-ben (Gard megye) dolgozó villanyszerelő, nem egyhamar fogja elfelejteni a Carpentras melletti Relais de la Mède benzinkúton tett látogatását. Múlt szeptember 22-én állt meg ott gázolajat tankolni, mivel a járművében már alig volt üzemanyag. Azonban alig 200-300 méterrel később bekövetkezett a katasztrófa: a furgonja hirtelen leállt.

“200-300 méterrel arrébb a furgonom hirtelen leállt. Sikerült lehúzódnom az út szélére. Két helybeli hölgy, aki elment mellettem, mondta, hogy nem én vagyok az egyedüli, egy lakóautó és egy másik személyautó is ugyanígy járt a közelben. Azt is mondták, hogy ismerik ezt a kutat, és hogy ott néha előfordul vízbeszivárgás.”

Az Ici Vaucluse beszámolója szerint ez a drámai eset 7400 eurós javítási költséget eredményezett. Bár nehezen tudta elérni a benzinkút tulajdonosait, végül sikerült kapcsolatba lépnie az üzemeltetőkkel, akik biztosították arról, hogy mindent megtesznek a helyzet mielőbbi megoldása érdekében.

Mi lehet a magyarázat?

Az üzemeltető lánya elmondta, hogy egy céget bíztak meg a tartály tartalmának elemzésével, amely állítólag “a gázolajban képződő baktériumot” talált, miközben határozottan tagadta a víz jelenlétét (igaz, víz nélkül nincs baktérium sem). A helyi rádió által felvetett másik hipotézis szerint bizonyos személyek lophatják az üzemanyagot, amit aztán vízzel pótolnak.

Ahol víz van, ott akad baktérium is A mikroorganizmusoknak három dologra van szükségük az élethez és a szaporodáshoz, és a modern gázolaj mindhármat biztosíthatja számukra: Víz: A baktériumok nem magában a gázolajban, hanem az üzemanyagtartály alján összegyűlő vízben élnek. A víz és a gázolaj határfelületén telepednek meg. Víz leggyakrabban a levegő páratartalmából csapódik ki a tank falán (kondenzáció), de bekerülhet a rendszerbe szennyezett üzemanyaggal is. Táplálék: A mikroorganizmusok a gázolajban található szénhidrogénekkel táplálkoznak. Oxigén: A szaporodásukhoz oxigénre is szükségük van. A probléma különösen súlyosbodott a biodízel komponensek megjelenésével. A modern, kötelezően biodízelt (pl. B7) is tartalmazó gázolajok higroszkóposak, vagyis magukhoz vonzzák és megkötik a levegő páratartalmát, így még ideálisabb környezetet teremtenek a baktériumoknak. Tehát a két dolog nem zárja ki, sőt erősíti egymást, ha víz kerül a tartályokba, ott megtelepednek a baktériumok is, amelyek anyagcseréjükkel okoznak igazi problémát. Ezek folyékony, sötét iszap formájában terjednek a tartályban, és tankolást követően eltömíthetik az üzemanyagszűrőket, az üzemanyagcsöveket és a befecskendezőfúvókákat.

Egyelőre azonban lehetetlen ezt a feltételezést alátámasztani. Tény viszont, hogy az ilyen típusú incidensek egyre szaporodnak Franciaországban. A TF1 információi szerint a francia megyék egyharmadában fordultak elő problémák az üzemanyagban lévő víz miatt, főként az ország északi és nyugati részén, valamint a francia Riviérán.

A gépkocsik téves üzemanyaggal vagy vízzel való tankolása után az autó működésképtelenné válik, a motor és az üzemanyagrendszer megtisztítása pedig időigényes és sok pénzt felemésztő feladat. Hasonló eset 2023-ban is előfordult már Romániában: