Az autóvezetők számára ez azt jelenti, hogy fel kell készülniük a megváltozott útviszonyokra: nedves utak, falevelek, felhordott sár. Az útfelület mellett a rossz látási viszonyok, köd, eső, és a mélyen álló nap okozta vakítás veszélye is fennáll.

Készüljünk fel!

Fontos az ablakok rendszeres tisztítása és ellenőrzése, hogy mindig tudjuk észlelni a környezetünket, és minimálisra csökkentsük a vakítás veszélyét. Az ablaktörlő- és mosóberendezés ellenőrzése szintén elengedhetetlen az őszi hónapokban. Az ablakmosó folyadékot most már fagyállóval kell feltölteni, és ugyanez vonatkozik a hűtőfolyadékra is. Ezenkívül a jármű világításának ellenőrzése kötelező, nemcsak a saját biztonságunk érdekében, hanem azért is, hogy más közlekedők számára is jól láthatóak legyünk.

Ajánlott továbbá időben téli gumikra váltani, hogy felkészültek legyünk egy hirtelen időjárás-változásra. „A tapasztalatok szerint a szervizek különösen októberben nagyon leterheltek, ezért érdemes időben időpontot foglalni. A téli gumiabroncsok profilmélysége legalább négy milliméter legyen, és ne legyenek hat évnél idősebbek, mivel a kor előrehaladtával a tapadási tulajdonságaik romlanak” – magyarázza Michael Hientz, az ADAC Észak-Bajorország közlekedési szakértője.

Vezetési stílus

Különösen rossz időjárási körülmények között csökkenteni kell a sebességet és nagyobb biztonsági távolságot kell tartani. Emellett a fényszóró-automatika gyakran nem ismeri fel a ködöt, ezért a tompított fényszórót mindenképpen manuálisan kell bekapcsolni. Ilyenkor a hátsó ködlámpát is használni kell, de ha felszáll a köd, ne felejtsük el kikapcsolni, a mögöttünk haladónak bosszantó lehet az erős, vörös fény.

Köd esetén tartózkodjunk az előzéstől! Vegyük fel a sorban haladók tempóját, megfelelő követési távolságot tartva (ilyenkor a tömeges „ráfutásos” ütközések veszélye igen magas).

Azt is tudnunk kell, hogy a köd olykor foltok formájában képződik, s az egyik ködfolt követheti a másikat. Általános magatartás, hogy az egyik ködfoltból kihaladva, a láthatósági feltételek hirtelen javulása esetén a járművezetők gyorsítanak, s a korábbiakhoz képest jelentősen nagyobb sebességgel haladnak. Ez különösen veszélyes lehet akkor, ha egy másik ködfoltba érkezünk, mert a látótávolság hirtelen történő jelentős csökkenése miatt nem tudhatjuk, milyen veszélyekkel, kockázatokkal kell számolnunk.