Súlyos következményekkel számolhat az a férfi, aki szeptember 21-én, szombaton ittasan és felelőtlenül száguldozott a motorjával az észak-karolinai I-795-ös autópályán. A Lenoir megyei seriffhivatal szerint Christopher Pennington ahelyett, hogy megállt volna, még jobban meghúzta a gázt, 290 km/órás sebességgel menekült.

Az üldözés Goldsboro városánál ért véget, ahol meghibásodott a férfi alatt a motor. A hatóságok közzé is tettek egy képet a lángokba boruló kétkerekűről:

High-Speed Pursuit Leads to Felony Arrest on I-795 Over the weekend, the Lenoir County Sheriff’s Office Crash Reduction... Közzétette: Lenoir County Sheriff – 2025. szeptember 21., vasárnap

Penningtont szökéssel, felelőtlen közlekedéssel és egyéb közlekedési szabálysértésekkel vádolják. A letartóztatás során találtak nála egy rejtett lőfegyvert is, és bár lefoglalták, a vádak között erről nem esik szó, amiből arra lehet következtetni, hogy a férfi törvényesen tartott fegyver.

Ennél is érdekesebb, hogy a jelek szerint Pennington is hozzászólt a seriffhivatal Facebook-bejegyzéséhez – mint azt a Road & Track észrevette –, és leírta, hogy nem akart megszökni, de „kénytelen voltam futni az életemért”, majd hozzátette: „Egy olyan helyre keveredtem, ahol a halálomat nagyon nehéz lett volna balesetnek álcázni.”

A férfi borítóképén egyébként egy Kawasaki Ninja ZX-12R típusú motor látható, pont olyan, mint amilyen a lángok martalékává vált.

Tavaly Németországban egy autó kapott lángra, ám amint megérkeztek a rendőrök, volt nagyobb baja is a sofőrnek. Az ügy részleteiről az alábbi cikkében számolt be a Vezess: