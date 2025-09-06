Kurtán-furcsán ért véget Daniel Ricciardo Forma–1-es karrierje: az ausztrál versenyző utoljára a tavalyi Szingapúri Nagydíjon állt rajthoz, utána egyik pillanatról a másikra akasztotta szögre a bukósisakját anélkül, hogy ennek nagyobb feneket kerített volna a távozásának. Beszédes a körülményeket illetően, hogy a nyolcszoros futamgyőztes csaknem egy év elteltével jelentette be a visszavonulását.

A 36 éves versenyző immáron a Ford Racing nagyköveteként hallatott magáról, de nemcsak az életében, hanem a garázsában is nagy változtatásokat hajt végre. Ezek részeként megválik az Aston Martin Valkyrie-jétől: a 2023-as évjáratú annak a 150 darabnak az egyike, amit Adrian Newey tervezésével dobott piacra az Aston Martin – a projekt még akkor kezdődött, amikor a brit sportautógyártó a Red Bull partnere volt a királykategóriában.

A képre kattintva galéria nyílik:

12 fotó

Ricciardóé a 089-es számú Valkyrie volt, de nem hajtotta agyon, ugyanis alig 160 kilométert tett meg vele, pedig nem sajnálta rá a pénzt. Amellett, hogy újonnan rendelte meg, a Badger Blue árnyalatú fényezésért – aminek fantázianevét az ausztrál beceneve, a Méhészborz (Honey Badger) ihlette – 40 ezer dollárt, mostani árfolyamon számolva több mint 13 millió forintot fizetett, míg a további extrák, mint például a magnézium kerekek, a karbonból készült kagylóülések és a monoblokk féknyergek, 190 ezer dollárt, azaz közel 64 millió forintot kóstáltak.

Már arra is két évet kellett várni, mire annak idején kiderültek az első konkrétumok a Valkyrie-ről, melynek szíve a Cosworth által tervezett és épített, 6,5 literes V12-es szívómotor. A 160 lóerős villanymotor közreműködésével 1176 lóerős rendszerteljesítménnyel büszkélkedhet, de legalább ennyire mellbevágó adat, hogy 0-ról 100 km/órára mindössze 2,6 másodperc alatt gyorsul fel az alig egytonnás hiperautó. Amíg még volt készleten, a darabjáért 3,9 millió eurót, azaz több mint 1,5 milliárd forintot kértek el.

A Broad Arrow Auctions számításai szerint az októberi aukció alkalmával 2,4-2,8 millió euró, azaz 943 millió és 1,1 milliárd forint közötti áron cserélhet gazdát Ricciardo kocsija. Leendő tulajdonosának jó hír, hogy az alacsony futásteljesítmény mellett az is igaz a szóban forgó Valkyrie-re, hogy ennek ellenére is átesett a 24 hónapos átfogó szervizen, továbbá a kiterjesztett gyári garanciája is érvényes 2027 augusztusáig. Akad bökkenő is: a következő csaknem négy évben évi 23 ezer fontnyi, vagyis több mint 10 millió forintnyi részletet kell még kicsengetnie – de valamit valamiért.

Ha valakinek nincs ennyi pénze, olcsóbban is hozzájuthat a típushoz, igaz, kompromisszumokkal. Arról a Vezess alábbi cikkében írtunk, hogy hogyan: