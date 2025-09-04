Az ősz beköszöntével, az időjárás változásával együtt megjelennek a pókok is, akik keresik a melegebb, szárazabb helyeket. Az ideális célpontok között a házak, lakások mellett az autók is szerepelnek, melyekbe egészen könnyen bejuthatnak, és kihúzhatják ott rövidebb-hosszabb ideig.

Mindez akkor válhat számunkra kellemetlenné, amikor pl. vezetés közben észrevesszük, hogy az utasok között van egy váratlanul felbukkanó nyolclábú is. Gondot alapesetben nem jelentenek, a probléma a pókok észrevételét követő reakció, az ijedtségből, félelemből eredő rossz döntések a volán mögött.

Ősszel tehát javasolt erre is figyelni, egy-egy elindulás előtt pedig érdemes ellenőrizni, nem költözött-e már be egy potyautas az utastérbe. A pókok alapvetően nem szeretnek szem előtt lenni, így az autók belterében is az olyan helyeket tanácsos figyelni, melyek rejtettebbek az átlagnál. Ilyen például a pedálok környéke.

Aki pedig nem szeretne pókkereső rituáléval kezdeni minden utat, az tehet megelőző lépéseket. Legfőképp az illatok azok, melyekkel közelebb csalogathatjuk vagy távolabb tarthatjuk őket a kocsitól. Kerülendő például a pókokat táplálékforrásra emlékeztető édes légfrissítők használata, míg a borsmentát nyugodtan lehet alkalmazni, azt ugyanis nem szeretik.