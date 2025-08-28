Eljárás indult egy 38 éves, Calafatból származó férfi ellen, miután autójával behajtott a Dolj megyei rendőr-főkapitányság udvarára, letörte a sorompót, és több szolgálati járművet is megrongált.

A Dolj megyei rendőr-főkapitányság közleménye szerint a rendőrök büntetőeljárást indítottak a férfi ellen, a bizonyítékokért pedig nem kellett messze menniük.

A hétfőről keddre virradó éjjelen, fél kettő körül a férfi vezetés közben a főkapitányság bejárati útjára hajtott, áttörte a sorompót, majd nekiütközött a főkapitányság udvarán parkoló rendőrautóknak.

Miután nem kevesebb mint hat szolgálati járművet megrongált, a sofőr kiszállt a volán mögül, és megpróbált távozni, de a szolgálatban lévő személyzet feltartóztatta.

A férfi a helyszínen visszautasította az alkoholszondás vizsgálatot, ezért kórházba szállították, ahol elvégezték az alkohol- és kábítószer-fogyasztást megállapító vizsgálatokat. A laboratóriumi vizsgálatok eredménye 1,63 g/l tiszta alkoholkoncentrációt mutatott ki a vérében.

Közepes fokon volt ittas Közepes fokú ittasságról akkor beszélünk, ha a véralkoholszint 1,51 és 2,5 g/l között van, vagy a légalkoholszint 0,76 és 1,25 mg/l közötti, ami a járművezetés szempontjából súlyos fokú alkoholos befolyásoltságot jelent.

Ennek alapján a rendőrök egy második büntetőeljárást is indítottak ellene ittaság vagy más tudatmódosító szer hatása alatti járművezetés bűntettének gyanújával.