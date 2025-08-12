Az autózás világa tele van városi legendákkal, amik egyszerűen nem kopnak ki a köztudatból. Mindig lesz, aki eredeti olaszban gyártott Fiat-motoros Ladákat vizionál, és tudja, hogy miért rozsdásodnak a japán autók, de nem árulja el. Van, aki még mindig hisz a percekig tartó melegítésben, és szerinte vizezett benzinnel nyerészkednek rajta a kutasok.

Ha már a folyadékoknál tartunk, a motorolajoknak megvan a maguk külön mitológiája. Az egyik ilyen, hogy a „vastagabb”, magasabb viszkozitású olaj jobb védelmet nyújt, mint az alacsony viszkozitású. Az igazság az, hogy sokkal hatékonyabb a várható környezeti hőmérséklet alapján a megfelelő olajat kiválasztani, mint azon vitatkozni, hogy melyik a jobb. Ha a kézikönyv 5W-30-as szintetikus olajat ajánl nyárra és 0W-40-est télre, tartsd magad ehhez, és nem lesz baj.

De sajnos van még pár olajmítosz, amit a Jalopnik.com szakértői döntöttek meg. Íme a négy leggyakoribb, ami a rengeteg online információ ellenére sem akar kikopni a köztudatból.

A sötét olaj koszos, azonnal le kell cserélni

A modern szintetikus olajok tele vannak adalékokkal, tisztítószerekkel és súrlódáscsökkentőkkel, amelyek a motor beindítása után azonnal munkához látnak. A friss olaj aranysárga árnyalatú, de teljesen normális, hogy besötétedik vagy megfeketedik, ahogy a motorban kering. Egyrészt, a motor hőciklusai (hidegről melegre, majd vissza) természetes módon sötétítik az olaj színét. Másrészt az adalékok hajlamosak besötétedni, amikor ismételten hőnek, nyomásnak és oxidációnak vannak kitéve.

A lerakódások és az olajsár sötétbarna vagy fekete színűek, és a friss olaj természetesen sötétedni fog, ahogy lebontja és magába szívja ezeket a szennyeződéseket. Ugyanez vonatkozik a dízelmotorokra is, amelyek több kormot termelnek, mint egy benzines autó, ezért a dízelolaj gyorsabban feketedik be olajcsere után.

Röviden: az olaj színének megváltozása azt jelenti, hogy a folyadék végzi a dolgát, tisztítja és keni a motort. Az olaj színe nincs összefüggésben azzal, hogy mikor kell lecserélni. A legbiztosabb, ha a kézikönyvet követjük az ajánlott csereintervallumok tekintetében, illetve felhasználásunkhoz igazítjuk a cserét, intenzív autózás, sok városi menet mellett gyakrabban cseréljük az olajat.

Ha hagyományos olajról szintetikusra váltasz, szivárogni fog a motor

Bármit is mondjanak a „szakértők”, teljesen biztonságos a hagyományos olajról a teljesen szintetikusra váltani, még idősebb motorok esetében is. A mítosz a ’70-es évek elejéről származik, amikor a korai szintetikus olajok észtereket tartalmaztak, egy olyan kémiai vegyületet, amely fejlett tisztítószerekkel akadályozta meg az olajsár képződését és kente a gumitömítéseket.

Azonban a tudósok rájöttek, hogy az észterek hosszú távon a tömítések megduzzadását, majd elöregedését okozzák, ami váratlan olajszivárgáshoz vezet.

Szerencsére az olajgyártók már rég felhagytak az észterek használatával, sőt, még a Porsche is szintetikus olajat ajánl a veterán klasszikusokhoz, mint a léghűtéses 911-esekhez és az ikonikus Porsche 356-hoz. Ha szivárgást tapasztalsz, annak valószínűleg az az oka, hogy a motorodnak új tömítésekre van szüksége, és semmi köze a szintetikus olajra való átálláshoz.

Utántöltött olajjal elodázható a csere

Nem minden motor egyforma, némelyik hajlamos több olajat fogyasztani. Bizonyos típusoknál, egy csereintervallum alatt simán „kiszárad” az olajteknő, és még így is a gyári előíráson belül van az olajfogyasztás.

Az utántöltéssel viszont nem lehet helyettesíteni a teljes olajcserét. A friss olaj hozzáadása csak a megfelelő szintet állítja helyre, de nem távolítja el a régi, szennyezett olajat és a benne lévő, már elhasználódott adalékokat. A régi, koszos olaj cseréje és a megfelelő viszkozitású olaj használata a bombabiztos módszer az autó motorjának élettartam-növelésére.

Nem kell minden olajcserénél olajszűrőt is cserélni

Ha spórolsz az olajcserén, a régi, koszos olaj elkerülhetetlenül olajsárrá válik. Azonban az olajcsere kihagyása és az olajszűrő cseréjének elmulasztása dupla csapás, a lehető legrosszabb értelemben. A koszos vagy eltömődött olajszűrő csökkentheti az olajnyomást és akadályozhatja az olaj áramlását a kritikus motoralkatrészekhez, ami idő előtti kopáshoz, megnövekedett motorhőmérséklethez és csökkent üzemanyag-hatékonysághoz vezet. A legrosszabb forgatókönyv egy túlmelegedett motor és több százezer forintos kár és munkadíj, mindez egy olajszűrő miatt, ami pár ezer forintba kerül.

Legyen szokásod minden olajcserénél kicserélni az olajszűrőt is. Ne felejtsd el az új szűrő tömítését friss olajjal megkenni, mielőtt visszacsavarod a blokkra. És ha már itt tartunk, állj ellen a kísértésnek, hogy kulccsal húzd meg, mivel a kézzel való meghúzás is elegendő a szivárgásmentes tömítéshez.