A Szöultól 180 kilométerre fekvő Phjongcshang a 2018-as téli olimpiai játékok helyszíneként vált világhírűvé, ám legújabb látványosságukkal legalább akkora hírverést csapnak maguk körül.

A magyarországi augusztus 20-i tűzijátékok után pontosan egy hónappal ugyanis itt szervezik meg a világ legnagyobb összehangolt autós fényjátékát.

Kétezer Tesla vesz részt a programban – állítólag a márka ügyfelei önként jelentkeztek, hogy szeretnék szinkronban villogatni autójuk fényeit, de gyanítjuk, hogy ennél központibb döntés született.

Akárhogy is, a programot koordináló cég, a K-Light Show nem először csinál ilyet, tavaly már rendeztek egy hasonló fényműsort, pontosan fele ennyi autóval – a mostani grafikák tehát kétszer olyan nagy felbontásúak lesznek.

A tavalyi műsor mindenesetre lenyűgöző volt, amint azt az alábbi videóban te is láthatod: