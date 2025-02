Büntetőeljárás indult egy szombathelyi autóssal szemben, aki február 7-én a rendőrök többször jelzése sem volt hajlandó megállni. Azért akarták igazoltatni, mert nem használta a biztonsági övét, de feltételezték, hogy ugyanaz a fiatalember ül a BMW volánja mögött, akit korábban eltiltottak a vezetéstől – írja a Police.hu.

Kilométereken át tartott az üldözés. Menekülése során a 20 éves férfi több közlekedési lámpát is figyelmen kívül hagyott, továbbá nagy sebességgel, a záróvonalat többször is átlépve közlekedett, amivel több vele szemben közlekedő sofőrt is arra kényszerített, hogy az ütközés elkerülése érdekében lehúzódjon, félreálljon vagy vészfékezzen.

Az üldözésről készült videó itt nézhető meg:

a videó a hirdetés után indul

Sokáig azonban nem élvezhette a „szabadságát”, mivel rövid időn belül azonosították és elfogták. Február 19-i kihallgatásán beismerő vallomást tett, felelősségét nem vitatta. Az autóst őrizetbe vették, ellene közúti veszélyeztetés és eltiltás hatálya alatti vezetés miatt folyik eljárás.

