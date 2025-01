Először is fontos kideríteni, hogy az ajtó gumiszigetelése fagyott-e össze a karosszériával, vagy az ajtózár fagyott be. Központi záras autóknál az utóbbi általában nem jelent gondot. Ha a kulcsot be lehet helyezni a zárba, és az el is fordul, de az ajtó nem nyílik, akkor valószínűleg a gumitömítések fagytak össze. Ha a kulcsot egyáltalán nem lehet behelyezni, akkor a zárban összegyűlt nedvesség okoz gondot.

A jelenségnek több oka lehet, például egy autómosás után az ajtók és a gumitömítés nem lett szárazra törölve, és a mínusz fokoknak köszönhetően befagy.

Fontos: Soha ne próbáljuk erővel kinyitni a befagyott ajtót! Az összefagyott gumitömítések könnyen elszakadhatnak, ami további problémákat okozhat.

Mi segíthet?

A távirányítóról nyitható autókhoz már nem, a régiekhez viszont jó, ha van zárolajozó spray is nálunk. Ezt sokan a kocsiban felejtik, pedig ott kevésbé hasznos, ha pont ez segítene a bejutásban.

A legjobb megoldás a megelőzés: a zár befagyásának elkerüléséért zárolajat vagy műszerolajat már idejében alkalmazzuk, a teljesen befagyott ajtó elkerüléséért az ajtók gumitömítéseit pedig gumiápolóval kell kezelni, ezt az ápolást amúgy minden gumi és műanyag alkatrésszel meg lehet tenni.

Ha már megtörtént a baj, az ADAC szerint a rángatás helyett inkább az óvatos befelé történő nyomás segíthet, ezzel ügyesen megtörhetjük a jégréteget a gumitömítések között. Ha a vezetőoldali ajtóval pórul jártunk, nézzük át a többit is, hátha valamelyik könnyen nyílik, és bejutva már jobbak az esélyeink. Próbálkozhatunk még alkoholt tartalmazó fertőtlenítőszerekkel, oldatokkal, ezek is segítenek a jég felolvasztásában.

Régi típusú kulcsok esetén óvatosan felmelegíthetjük a kulcsot öngyújtóval, ami lassan a zárba helyezve utat olvaszt magának. Ezt a módszert ne alkalmazzuk modern kulcsokon, amelyek transzponderrel vagy távirányítóval vannak ellátva.

A rejtett kilincs még problémásabb

Egyre több autónál alkalmaznak rejtett kilincseket, a lemez vonalába besimuló kallantyúk normál esetben nagyon menők, de ha jég borítja az autót, akkor lehet velük gond. Leginkább akkor vagyunk bajban, ha nem elektromos motor emeli ki a kilincset. Ezek a központi zár nyitására meg se moccannak, a kibillentésükhöz a tulajdonosnak kell valahogy feltörnie a jégpáncélt.

Ilyennel készült például a Tesla Model 3-asa, aminek gyári leírása szerint egyszerűen rá kell ütni pár mérsékelt erejű ökölcsapással, ami vélhetően elég ahhoz, hogy a jégréteg leperegjen. Van, aki már annyira érzi ezt a stílust, hogy saját megoldásáról videót is készített. A feltöltő leírása alapján a Tesla nem holmi cukorkából készült Barbie baba, nem kell annyira kímélni, oda lehet neki vágni erőből.