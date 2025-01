Eseménydús napja volt szerdán azoknak, akik London egyik népszerű bevásárlóutcája, a Regent Street környékén jártak. A helyi hatóságok ugyanis bombariadót hirdettek, így evakuálták a környéket. A dolog azonban közel sem olyan egyértelmű, mint azt alapesetben gondolhatnánk.

A történet főszereplője egy Audi A1 Sportback volt, mely a környéken gyakran járók szerint már egy hete mozdulatlanul pihent. Időközben szépen gyűltek is szélvédőjén a 130 fontos (64 ezer forintos) büntetések, de látszólag ez nem zavarta a tulajdonost. Ami miatt azonban másokat zavart a helyzet, az az volt, hogy egy töltőkábel be volt dugva az egyik aljzatba.

Sokaknál ez felkiáltójel volt: mi van, ha bomba van az autóban? Az ügy a rendőrségig is eljutott, akik gyanúsnak vélték az S Line kivitelű, nálunk jelenleg 12,8-15 millió forint közötti listaáron kapható, motorváltozatól függően 115-207 lóerős autót. Jött tehát az említett evakuálás, a szervek pedig alkalmazva a bombariadók protokollját, odaküldtek a kocsihoz egy speciális robotot. Ezzel több kisebb irányított robbantást hajtottak végre: az oldalsó üvegeket például mind betörték, de egy detonáció még a csomagtérajtót is felnyitotta.

A hatóságok által felrobbantott autó másnap még ugyanott állt, rendőrségi szalaggal körbekerítve,

valamint új büntetésekkel a szélvédőjén

a Daily Mail információi szerint.

Oké, végül is tény, hogy ha nincs engedélye, akkor jogtalanul foglalja el a helyet a jármű, de a hatósági munka elvileg felülírhatná ezt. Arról nincs szó, hogy valóban lehetett-e bomba az autóban, az viszont kiderült, hogy a járműnek még októberig érvényes műszakija volt, és az adókat is befizették utána jövő januárig. Ezek alapján bőven benne lehet az is a pakliban, hogy csupán egy feledékeny sofőr hagyta ott valahol az autóját…