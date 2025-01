Igaz, magunk mögött tudhatjuk már az ünnepeket, egy kirívó eset erejéig még érdemes visszakanyarodni az elmúlt hetekben. Még az adventi időszak alatt megtalálták a múlt karácsony szállítási bajnokát a kaliforniai autópálya-rendőrök.

Bár kétségkívül praktikus pick-up a Honda Ridgeline, a tulajdonosa kissé túlbecsülte a teherbírási képességeit, aminek következtében törmelékkel szemetelte tele az autópályát. Ránézésre egy bőkezű karácsonyi szállítmányt halmozott fel, azonban a rögzítésnél nem volt kellőképpen elővigyázatos.

A hatóságok Facebook-bejegyzése alatt nem hagyták szó nélkül a málhás szamárként megrakott Hondát: a kommentelők között van, aki kikiáltotta az autós Tetris bajnokának az illetőt, de olyan is akadt, aki arra gyanakodott, hogy az autót valójában a Grincs vezette, és épp ellopta a karácsonyt.

Azt nem árulta el a rendőrség, megbüntették-e a veszélyes rakomány miatt a járművezetőt, de meglepő lenne, ha a történtek után csak úgy hagyták volna futni.

Nem ő az első – és valószínűleg nem is az utolsó –, aki a szállítás koronázatlan bajnokának képzeli magát. Az alábbi válogatásunkban is erős versenyzőjelöltek mutatkoznak be: