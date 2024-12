Nem értjük egészen, de elmeséljük…

Új rekordot állított fel a Hyundai Ioniq 5. Elektromos autóval ennél nagyobb magasságváltozást nem teljesítettek még. A Hyundai indiai leányvállalat szervezte a programot és az Evo magazin helyi csapata vezette az autót.

A nem túl részletes beszámolóból kiderül, hogy a program India legmagasabb úton elérhető pontján, a Leh Ladakhban található Umling La-ban kezdődött, amely 5799 m magasan fekszik a tengerszint felett, és a keralai Kuttanadban ért véget, amely három méterrel a tengerszint alatt található. Vagyis összesen 5802 méter magasságváltozást értek el.

Nem egy rövidke gurulásról van szó, hiszen 14 nap alatt tették meg a résztvevők a több mint 4900 kilométeres távot. Ennek során a nemcsak a fagyos hideggel, de a Himalája meredek hegyi hágóival is meg kellett küzdeniük, a keralai tengerparti régió ahhoz képest már sokkal barátságosabbnak hangzik.

A rekordot a Guiness is regisztrálta.

A képek tanulsága szerint a résztvevőknek izgalmas lehetett az utazás, sajnos nem árulták el, hogy mennyit fogyasztott az autó vagy mekkora volt a legnagyobb rekuperációs érték, ezek azért érdekes adatok lehettek volna.

Mert az egyértelmű, hogy egészen más kihívásokat tartogat egy villanyautó hosszútávú használata, mint egy belsőégésű motorral szerelté. Egy hagyományos motor a magashegyi környezetben erejét veszíti, hiszen ritkább a levegő, kevesebb az oxigén, romlik az égés hatásfoka a motorban. Ilyen gond egy villanyautónál nincs, ott sokkal inkább a hatótáv zuhan drasztikusan, ha emelkedőn használják és nincs lejtmenet, ahol működhet a visszatermelés. Itt valószínűleg akadt lejtő bőven…

Ami biztos, hogy nemrég esett át frissítésen az Ioniq 5, amely 2021-ben mutatkozott be. A Hyundai úgynevezett elektromos globális moduláris padlólemezére épül. Létezik egy motoros hátsókerék-hajtású és duplamotoros 4×4-es kivitel is. Előbbi 228 lóerős, az erősebb 325 LE teljesítményű. A 2024-es frissítéssel a lítiumion akkumulátor kapacitását 77,4 kWh-ról 84 kWh-ra növelték, így akár 570 kilométeres hatótávot is elérhet a modell.

