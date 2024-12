Van, amikor egy kép többet mond ezer szónál – erre gondolhattak a Budapesti Rendőr-főkapitányságon (BRFK) is, ahol gyaníthatóan egyszerre dobbant meg az ott dolgozó összes rendőr szíve a hófehér Mercedes-Benz egyéni rendszámának láttán.

A Mercedes rendszáma ugyanis a BR-FK betűkombinációval kezdődik, azaz a Budapesti Rendőr-főkapitányság rövidítésével. Nem tudni, mennyire lehetett tudatos a tulajdonos választása, mindenesetre a hatóságoktól kiérdemelt egy pirospontot. „Mindenhol is ott vagyunk! #csakaBRFK” – írták a Facebook-oldalukon.

Köszönhetően annak, hogy a rendszámú formátuma nem tér el a szabványtól, azaz négy betűből és három számból áll, ráadásul az első két karakter megfelel azon kritériumnak, hogy az első két karakter két magán- vagy két mássalhangzó, egyéni rendszámnak minősül, az igénylése 112 450 forintos költséget vont maga után. Ezzel szemben az egyedi rendszámok után 435 ezer forintot kérnek – egy korábbi cikkünkben azt is megmagyaráztuk, miért öngól az észszerűtlenül magas összeg.

Ami pedig a rendőrök tetszését is elnyerő Mercedest illeti, egy 2018-as évjáratú CLS 350-ről van szó. A CLS-osztály jelenlegi, harmadik generációja épp 2018-ban debütált, ráadásul magyar érintettség is köthető hozzá, hiszen Filczer Balázst is a tervezők között jegyzik.

A szóban forgó modell lágyhibrid-hajtásának alapját 2,9 literes, soros hathengeres dízelmotor adja, ami 3400 és 4600 közötti fordulatszámon 286 lóerőt ad le, mellé percenként 1200-3200-as fordulaton 600 Nm-es nyomaték párosul. 0-ról 100 km/órára 4,8 másodperc alatt gyorsul.

Ennek egy erősebb változatát, a CLS 400-at a Vezess is kipróbálta – az alábbi tesztből az is kiderül, hogy mit gondolunk róla: