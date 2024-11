Az osztrákok idén március 1-től jelentősen szigorítást vezettek be a renitens gyorshajtó sofőrökkel szemben: az új szabályozás értelmében, aki lakott területen belül 80 km/órával, lakott területen kívül pedig 90 km/órával túllépi a megengedett legnagyobb sebességet, annak akár le is foglalhatják, sőt el is árverezhetik az autóját.

Ha pedig felmerül a közúti versenyzés gyanúja, a lefoglalás és árverezés már lakott területen belüli 60 km/órás sebességtúllépés esetén is lehetséges.

Néhány hónapja egy 17 éves salzburgi srácnak volt túl forró a feje az A1-es autópályán, amikor a 100 km/órára korlátozott szakaszon 198 km/órával hasított a 115 lóerős, kétliteres benzinmotorral és automata váltóval szerelt Volkswagen Passat B5 Variant volánja mögött. Nem úszta meg pénzbírsággal:

700 euróra büntették,

bevonták a jogosítványát,

és az autóját is lefoglalták.

A 22 éves, 190 ezer kilométert futott Passat néhány hete került fel egy árverési portálra, ahol a rendőrség által lefoglalt autókat értékesítik. A kikiáltási ár 400 euró volt (160 ezer forint), a licit jelenleg 1400 eurón áll, azaz 570 ezer forinton. November 20-ig lehet licitálni, a végső ár 30 százaléka a hatósághoz, 70 százaléka pedig egy közlekedésbiztonsági alapítványhoz kerül.

Az első ilyen jellegű elárverezett autó egy Peugeot 208-as volt. Az autót akkor is online aukción értékesítették – a 110 lóerős, 2018-ban forgalomba állított típus leírásában az „erősen használt, törött” jellemzők is szerepeltek, őszintén leírták, hogy van pár hibája. A kikiáltási ár akkor 2000 euró volt, de végül október elején valaki 6800 eurót fizetett érte, vagyis nagyjából 2,7 millió forintot.