Nemrég beszámoltunk róla, hogy melyek voltak a legnépszerűbb használt, benzines autók 2024-ben, de most azt is megmutatjuk, hogy ezek a modellek (az első 5) pontosan melyik évjáratot is takarják, és azoknak mik a jellemzői.

Kicsit jobban képe kerülhetünk – és eloszlathatjuk a rózsaszín felhőt – azzal kapcsoltban, hogy mi is itthon a valóság.

2024 legnépszerűbb, benzines használt autói

5.- Opel Corsa (átlagéletkor: 15,1 év)

A Corsa esetében jellemzően a C vagy a D generáció jöhet szóba, ezek járnak már 15 évnél. De ha az árat nézzük, hogy átlagosan 1,5 millióért vesznek használt Corsát a magyarok, akkor egyértelműen az Opel Corsa D-ről van szó, azaz a negyedik generációról.

Bár 65 és 210 lóerő között rengeteg motorral készült a típus, nehéz ajánlható benzinest mondani a használtautó-kínálatban szereplő Opel Corsa D-hez. Az ezres háromhengeres a fogyasztásával szerezhet örömet azoknak, akik soha, sehová nem sietnek.

„Lomha és nyúlós a 70-85 lóerős 1,2 literes benzines, pedig a C Corsában még egész virgonc volt. 90 lóerejéhez képest tohonyának hat a lassú gázreakciójú 1,4-es is, de ez a motor elegendő az autóhoz” – fogalmazott korábban Szörényi Andris kollégám, amikor átfogó teszt készített a használt Corsáról.

A motorok tartósak, legtöbbjük más Opelek millióit is hajtotta az évek során. Évente vagy 30 000 kilométer megtétele után kell olajcserére vinni az autót, de a benzineseknél érdemes, a dízeleknél nagyon ajánlott ezt a periódust lerövidíteni 15-20 000 kilométerre. A sokak által használt, 5W30 viszkozitású GM Dexos2 olaj jó választás. Minden benzines szelepvezérlése láncos, a lánc megnyúlása nem gyakori. A benzinesekben a gyújtótrafóval akadhat bajunk, ami nem típusspecifikus gond, de megesik.

4.- Ford Focus (átlagéletkor: 14,5 év)

A második generációs Focusok mennek leginkább itthon, vagy a harmadik generáció eleji modellek. Az átlagár, amelyért a hazai használtautó-vásárlók hajlandók megvenni, az 1,9 millió forint.

Árához mérten a Ford Focus II sokat nyújt, de lehet azoknak van igazuk, akik szerint minőségileg visszalépés volt az első generációhoz képest. Alábbi videónkban alaposan kiveséztünk egy használt „Fókát”.

3.- Volkswagen Golf (átlagéletkor: 15,7 év)

A 2008–2012 között gyártott Golfok szerpelnek a dobogó harmadik fokán. A benzines hatos Golfokért átlagosan 2,6 milliót vagyunk hajlandók fizetni itthon. A legkevesebb baj a két szívó benzinessel lehet. Az autóra odafigyelő tulajdonosoknak a 122 lóerős 1,4 TSI is ajánlható. De aki egy igazán problémamentes motort keres a használt Volkswagen Golf VI-hoz, vegye meg a 2011-es modellévvel törölt, tehát utoljára 2010-ben gyártott 1,6 literes szívómotoros változatot.

A 102 lóerős benzines igazán kiforrott, kulturáltan jár, sokáig működik. Fogyasztása elfogadható, tunyaságával meg együtt lehet élni, pláne, ha a másik szívó négyhengereshez hasonlítjuk.

Gyakorlatilag minden Golf VI légkondis. Ha a klímaberendezést beindítva sem kapcsol be a kisebbik hűtőventilátor, akkor jó eséllyel nem működik. A harsányan zúgó, egymagában teljes kapacitáson dolgozó nagyobbik ventilátor hangosságából szúrható ki ez a hiba. Erősen hűtő légkondival az alapjárati ingadozás a klímakompresszor bekapcsolásakor normális.

A kiégő hengerfejtömítés veszélyes és súlyos hiba, azokat a szívómotoros autókat fenyegeti, amelyekben nem cserélik az előírt időközönként a gyárilag piros színű hűtőfolyadékot. Szintén tömítéshibából fakad, ha az 1,6 literes atmoszférikus motor kipufogóleömlője kifúj.

Amennyiben a TSI-motoroknál zörgő-zakatoló hangot hallunk hidegindításkor, leginkább a láncfeszítő hibájára vagy a vezérműlánc megnyúlására gyanakodhatunk, de a vezérműtengely állítószerkezete is gyanús lehet.

2.- Opel Astra (átlagéletkor: 15,9 év)

Az Astra J is nagyot ment itthon a használt modellek között 2024-ben; átlagosan 1,58 milliós áron.

Joggal népszerű használt autó az Opel Astra J, akárcsak összes elődje. A Vezess Értékbecslőben a sokak által problémásnak tartott 2,0 CDTI-t vizsgáltuk át néhány éve, és itt-ott korróziót is találtunk a 2012-es, adaptív lengéscsillapítós autón.

1.- Suzuki Swift (átlagéletkor: 18,5 év)

Hiába, úgy tűnik „a mi autónk” örök kedvenc marad: 2024-ben 3. generációs Swiftet 1,2 millió forintért vásároltak átlagosan.

A hazai piacon minden motorja négyhengeres, a kétféle benzines 1,3 és 1,5 literes, előbbi 92, utóbbi 102 lóerős. Az elődhöz képest tetszetősebb, kényelmesebb és a négycsillagos Euro NCAP-törésteszttel igazoltan sokkal-sokkal biztonságosabb karosszériája, olcsó fenntarthatósága és megbízható motorjai ma is vonzóvá teszik a hazai használtautó-piacon.

Rozsdásodás kevésbé jellemző rá. Gyenge pontja a csomagtér furcsa okból korrodáló padlólemeze és az 1,3 literes benzinmotorhoz tartozó sebességváltó nyelestengely-csapágya, ami az 1,5 literest és a dízelt nem sújtja. Nehezen viselik a futóműalkatrészek a hazai útviszonyokat, de bármelyik olcsón pótolható. Előfordul kopogás a kormányműből, ami szintén az elhanyagolt utaknak köszönhető. A fékrendszerben gyakori és súlyos gond az ABS-hidraulika meghibásodása. Erre aligha kerülne sor, ha a tulajdonosok rászánnák a pénzt a fékfolyadék cseréjére, amit kétévente kötelezően előírt a gyártó.

Mivel a legtöbb példányt második, vagy női autónak használták, gyakori a kevés kilométeres, mégis rossz állapotú, előzőleg sérült Swift a hazai piacon. A csekély kilométerfutás nem jelent egyet a jó állapottal!

2025-ben ez az ötös fogat vélhetően nem sokat fog változni, de arra nagyon kíváncsiak vagyunk, mit hoz a távolabbi jövő. Vajon mikor lesz egy Dacia Dauster, vagy egy elektromos autó a legnépszerűbb a használt autók között Magyarországon?