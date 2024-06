A cég most a rendelkezésére álló, felbecsülhetetlen adatmennyiségre, valamint a partnerszervezetektől szerzett, naprakész információkra építve összeállította azoknak a fiatal használt autóknak a listáját, amelyekkel a legjobban járhatunk. Elemzésük holisztikus, nem kizárólag az értéktartást, a megbízhatóságot vagy a szervizköltségeket vették figyelembe, hanem ezek mindegyikét, kiegészítve egy sor további szemponttal, amelyek meghatározhatják az autó tulajdonlásának és használatának az élményét.

Noha a lista alapvetően az Egyesült Királyságban gyűjtött adatokon alapul, a CAP HPI nemzetközi jelenléte, valamint a modern autóipar globális jellege miatt más (elsősorban európai) piacokon, így akár Magyarországon is relevánsnak tekinthetők az eredmények.

Az Év Használt Autója lista összeállítása során 1-3 éves járműveket vizsgáltak, a 2023-as naptári évre vonatkozóan elemezve az éves értékvesztést, az eladott járművek számát és további szempontokat. Ennek alapján az Év Használt Autója nem más, mint a Toyota Aygo.

A 2021-ig gyártott miniautó – amely az összesített lista mellett saját méretosztályában, azaz az A-szegmensben is a legjobb választásnak bizonyult – egyliteres, soros háromhengeres motorjával, valamint jellegzetes X dizájnjával méltó utódja volt az eredeti Aygónak, amely 2005-ben minden idők legkisebb európai gyártású Toyota modelljeként debütált. Az Aygo utódja hasonló szellemiségben, de modern felfogásban, parányi crossoverként lépett piacra 2022-ben.

A lista más érdekes győzteseket is tartalmaz. Ha márka szinten nézzük, akkor a Dacia igen jól szerepelt, három méretosztályban, a kisautó, a buszlimuzin, és a kis SUV kategóriában is a román márka termékei bizonyultak a legmegbízhatóbbnak. A villanyautók között a Tesla Model 3 győzedelmeskedett, de jól szerepelt a BMW is, a 3-as, és a 8-as széria is bekerült a 2024-es válogatásba.