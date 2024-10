MEGÁLL AZ ÉSZ #71 - Közlekedésbiztonság a hétköznapokban 😒 Egy eset a sok közül... Ez most nem baleset lesz, közlekedés-kultúra. 🚛 Megjön, leparkol és mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga, elkezd zsákokat kipakolni a kocsiból. Hat zsák kerül a kukák mellé és mint, aki jól végezte dolgát, a sofőr beül, majd elindul. 👀 Persze lehetne mondani, hogy milyen rendes, hogy a kuka mellé pakolta, de az autópálya pihenőhelye nem szemétlerakó. Nem győzzük elégszer mondani. A pihenőhelyek szemetesei azért vannak, hogy az utazás során keletkezett hulladékot ki lehessen dobni. Nem azért, hogy bárki otthonról hozzánk hozza a szemetét. 🗑 Sokan, nagyon sokat tesznek így: csak idén 1️⃣2️⃣5️⃣‼️ tonna illegális szemétkupacot kellett eltakarítanunk, mások helyett. Volt olyan mérnökség, ahol 5 nap alatt 75 tonna ilyen szemetet tüntettünk el. Ezek jellemzően kiskertekből vagy építkezésekből származó hulladékok, de volt olyan vadász, aki vadak feldarabolása utáni állati tetemek maradékait is nálunk dobta ki (ez amúgy veszélyes hulladéknak számít). ♻️ És bár egy tavalyi bővítésnek köszönhetően a pihenőhelyeink ¾-ben már szelektíven lehet a hulladékot gyűjteni, ez sem sikerül mindig hiba nélkül. Kerül a szelektív hulladékgyűjtőkbe is minden úgy, hogy aztán azt a hulladékot utána már nem lehet szelektív gyűjtőhelyekre elvinni, szennyezettként mehet a kommunális szemét közé az egyébként külön gyűjtött papír, műanyag vagy üveg (A forgalomtól függően változik, hogy melyik pihenőben milyen gyakran gyűjtjük a szemetet. Ezt folyamatosan figyeljük.). ‼️ 2023-ban 2️⃣4️⃣7️⃣3️⃣ tonnát gyűjtöttünk össze. A több, mint 120 kamionnyi szemét több helyről jön össze: 📍a pihenőhelyek kukáiból akár hetente többször, 📍az illegális szemétkupacok megszűntetéséből, 📍emellett évente háromszor az 1237 km-es főpályán gyalog is végig megyünk, hogy a pálya mentén az autókból kihajigált szemetet is összeszedjük és ott vannak a pályán maradt gumidarabok. Ebből csak tavaly 73 tonnát szedtünk össze és a balesetek utáni roncsokból, autó darabokból is összejött több, mint 40 tonna. 🙏 Arra kérünk, ha megállsz egy pihenőben, akkor a szemetet a kukában helyezd el és hagyj rendet magad után, a mosdóban is! Menet közben pedig ne dobáld ki az autóból a szemetet, erre vannak a pihenőhelyek szemetesei. ℹ️ Tájékoztatásul: itt és minden olyan esetben, ahol a pihenőhelyi kamera ilyesmit rögzít, a hatóság felé az esetet, kamerafelvétellel és rendszámmal együtt lejelentjük. ☘️🌳🌿Tegyünk együtt a környezetünkért, és védjük a természetet! Pályán vagyunk. Közösen, Veletek!