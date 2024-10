Hosszú lista gyűlt össze azokból a vádpontokból, amik miatt felelnie kell egy kanadai motorosnak, aki miután nem állt meg az őt igazoltatni akaró rendőröknek, több mint 250 km/órával száguldozott, a sajátja mellett pedig mások életét is veszélyeztette – írja a CBC.

Mindezt ráadásul a hírnév kedvéért tette, ugyanis nemcsak videóra vette a menekülését, de később a felvételt nyilvánosságra is hozta a közösségi médiában. Ebből néhány részletet a York régiói rendőrök is kiragadtak, illetve dokumentálták, ahogyan lefoglalták a férfi motorját:

This motorcyclist filmed himself driving dangerously and fleeing from @YRP putting his life and others at risk for clout on social media.



But don’t worry, YRP charged him with 16 counts of Dangerous Operation, 14 counts of Stunt Driving and two counts of Flight from Police. We… pic.twitter.com/Td6jeuY6Gs