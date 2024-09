Múlt hét pénteken 86 közlekedési szabálysértés miatt emeltek vádat Dániában egy motorossal szemben. A 29 éves férfi nemcsak a sebességhatárokat átlépve, egykerekezve és másokat veszélyeztetve közlekedett, de minderről a sisakjára erősített kamerával több órányi felvételt készített – írja az Associated Press.

A sisakjára erősített kamerával több órányi felvételt készített, a videókat pedig a közösségi médiában meg is osztotta. „Azt hiszem, nem láttam még ehhez hasonlót” – nyilatkozta az ügy kapcsán a rendőrség egyik munkatársa. „Kétségtelen, hogy így egy nagy, egyben szokatlan esetet kellett kivizsgálnunk.”

Májusban vették őrizetbe a férfit, amiért rendszám és érvényes engedély nélkül motorozott. A rendőrök akkor vették észre, hogy a férfi sisakján található egy kamera, amivel rögzítette az egykerekezését – a hatóságok tájékoztatása szerint csak emiatt 25 esetben sikerült vádat emelni ellene.

A terhelő bizonyítékokként szolgáló videók összesen 38 esetben örökítettek meg 100 százalékosnál nagyobb mértékű gyorshajtást. Ezek mellett olyan esetekről is készült felvétel, amik a rendőrök szerint mások életét és biztonságát veszélyeztették.

Dániában a gondatlan vezetés fogalmát az ekkora volumenű sebességtúllépésen kívül a 200 km/órával vagy annál nagyobb sebességgel, valamint a 2,0 g/l-es értéket meghaladó véralkoholszinttel történő vezetés is kimeríti. Egy 2021-ben hozott törvény pedig már arra is lehetőséget biztosít, hogy az ilyenek miatt súlyos bírságok és a jogosítvány elvételének kíséretében a járművet is elkobozzák.

A férfinál talált, illetve a közösségi oldalakon közzétett felvételeken másik két személyt is azonosították, az ő esetükben sor is került a járművek lefoglalására. A 29 éves férfi ennél is komolyabb következménnyel számolhat: valószínűleg börtönbüntetés vár rá.