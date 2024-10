Hat évvel ezelőtt mutatkozott be az utakon az Audi legújabb zászlóshajója, ennyi idő elteltével pedig a modellfrissítés is esedékessé vált, így az idén nyárra egy ráncfelvarráson is átesett a Q8 – arról, hogy miként sikerült a beavatkozás, a tesztünkben írtunk, ami itt olvasható el:

Mint az alábbi képen is látható, a csaknem 5 méter hosszú divatterepjárónak egyébként sincsenek kis kerekei:

Egy amerikai Q8-tulajdonos azonban nem érte be ennyivel, így előbb 26”-os, aztán pedig 30”-os kerekekre váltott – vette észre a Carscoops. Nem volt elég a rendhagyó méret, a vállalkozás – a floridai divathoz hűen – le is krómozta a küllőkkel szorosan tűzdelt felniket, amiket a Forgiato gyártott le. Hosszú út vezetett addig, mire a 2022-es évjáratú SUV elnyerte a mostani formáját, az átalakításokhoz ugyanis egy helyi tuningcéget, a Coast to Coast csapatát is be kellett vonni a folyamatba.

Az egyedi kerekek jelentős változtatásokat igényeltek, és nem csupán amiatt, hogy a kerekek megfelelően illeszkedjenek a karosszéria vonalához, de az sem volt utolsó szempont, hogy azok ne akadályozzák az Audi kormányozhatóságot. Végül mindezt úgy sikerült kivitelezni, hogy még az adaptív lengéscsillapító rendszer sem látta kárát.