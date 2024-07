Az 50 TDI quattro 286 lóerővel, 600 Nm nyomatékkal és 6,3 másodperces gyorsulással nem borzolja fel az idegeket, de szégyenben sem hagy az égvilágon sehol. Mindig volt elég erőtartalék, a német autópályán pedig a 200-220 km/óra olyan természetesnek tűnt, mint itthon a 130. Még a szélzaj és az abroncsok gördülése sem volt tolakodó, szinte észre sem vettem, hogy kettessel kezdődik a sebességünk, tényleg csak ha ránéztem az órára. Megint csak ismételni tudom magam, ezek az autók erre a közegre lettek tervezve és az Audi Q8 szépen hozta a kötelezőt.

FONTOS! Akármilyen természetesnek és könnyednek is tűnik egy luxusautóban a 200 km/óra, midig légy észnél és fokozott figyelemmel vezess. Ilyen tempónál „észre sem veszed, és közelbe kerül a távol”!

Az alap acélrugós futóművön felül elektronikusan vezérelt légrugózással és adaptív lengéscsillapító rendszerrel is rendelhető a Q8-as, sőt a tesztautóban összkerékkormányzás is került. Lassú tempónál a hátsó kerekek akár 5 fokkal is elfordulhatnak az elsőkkel ellentétes irányba, amitől durván egy méter is lefaragható a fordulókörből. Őszintén? Fogalmam nincs, hogy ez mekkora előnyt jelentett, egy bő 5 méteres busszal járok a hétköznapokban, összkerékkormányzás nélkül, szóval igen, kisebb íven fordult a Q8. Nagyobb sebességnél pedig pont fordítva működik a rendszer, amikor egy irányba fordulnak a kerekek, akkor az autó stabilitása nő. De tempósan szerpentinezni, vagy versenypályára vinni egy 2250 kilogrammos monstrumot, van bármi értelme?

Az adaptív lengéscsillapítónak bizony volt dolga bőven, hogy a 22 colos, /40-es abroncsokkal kirugózza a csodás magyar úthálózat kisebb nagyobb hibáit. Ausztriában és Németországban azonban teljesen olyan volt, mintha mágnesvasúton utaznánk. Műteni is lehetett volna az utastérben.

Azt mondtam már ha az ajtókat elől hátul finoman szervómotorok zárják? Igen, azok, szóval nem kell becsapni őket, azt úgyis utálja minden autótulajdonos.