Zlatan Ibrahimovic október 3-án ünnepelte 43. életévét és már-már hagyományosan, egy új Ferrarival lepte meg magát. Választottja ezúttal egy Ferrari SF90 XX Spider, amelynek bemutatóján mi is ott voltunk 2023-ban.

A profi futballtól néhány éve visszavonult játékos Instagramon mutatta meg követőinek 4,0 literes duplaturbós V8-as motorral, plusz három villanymotorral szerelt, 1030 lóerős autóját. Az alábbi fotókon nem Zlatan autóját láthatjuk, bár a színéből valószínűleg erre rájöttetek.

Az SF90 XX Spider 2,3 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 k/órára, ez a villanymotorok Extra Boost funkciójának köszönhető. A Spider mindössze 6,7 másodperc alatt éri el a 200 km/órát.

Bődületes a lassulás is, hiszen 100-ról 30 méteren belül meg tud állni, ha kell. Karbon-kerámia féktárcsákat használ elöl 398, hátul 390 milliméteres átmérővel.

Váltója nyolcfokozatú duplakuplungos egység, ami az SF90 Stradaléban mutatkozott be, viszont az XX-ben a limitált szériás SP3 Daytona programját alkalmazták.

Speciális szenzorokat is kapott a modell, az ABS Evo nevű rendszer nemcsak sebességet mér a kerekeknél, hanem erőhatásokat is, így nem csak azt tudja megmondani a vezérlőszoftvernek, hogy kipörögtek-e a kerekek, hanem azt is, milyen erők hatnak rájuk, így precízebben tudja állítani a menetstabilizálót.

A Ferrari SF90 XX Spider ára 850-900 ezer euró, amely átszámítva 350 millió forint környékén van.

Boldog szülinapot Zlatan!