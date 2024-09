Magyarországon is gyakori jelenség, hogy a járművezetők figyelmen kívül hagyják, hogy meg kell(ene) állniuk a zebránál – ahogyan néhány hónappal ezelőtt fogalmazott a rendőrség, „a gyalogosok időnként szinte az életükért kénytelenek küzdeni”.

Szó sincs azonban hazai sajátosságról, a világ más pontjain is sarkalatos problémának tűnik a gyalogátkelők ignorálása. Hogy a továbbiakban erre minél ritkábban legyen példa, igencsak kreatív megoldást eszeltek ki az Egyesült Államokban: a San Franciscó-i rendőrök Halloween-jelmezbe öltöztetett figurákkal próbálják jobb belátásra bírni az autósokat, jelezve, hogy a kaliforniai törvények szerint a zebrán a gyalogosnak van elsőbbsége – erre a Jalopnik figyelt fel.

NEW: The San Francisco Police Department is dressing up as inflatable chickens to catch speeding drivers going through crosswalks.

The officers are giving out citations to those who don't stop for the chicken crossing the road.

The gig is paying off as the department has… pic.twitter.com/b9U7ekBZXP

— Collin Rugg (@CollinRugg) September 21, 2024