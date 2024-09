A területileg illetékes rendőrség beszámolója alapján szokatlan terepre tévedt a Toyotájával egy massachusettsi férfi a csütörtök esti órákban. A 48 éves Karl E. Haglund szökésben volt, ugyanis több bejelentés tanúsága szerint legalább két balesetben volt érintett, emellett több fának és táblának is nekiütközött.

Az egyik esetet követően annak ellenére hajtott el a helyszínről, hogy a szemtanúk megpróbálták feltartóztatni, az egyiküket majdnem el is sodorta. Ezzel még nem ért véget az ámokfutása, mivel egy következő incidensben újabb autót és további fákat rongált meg, az útja végül a Coloradói Egyetem amerikaifutball-pályájára vezetett.

A situation has developed in Boulder where someone drove a truck on to Folsom Field.

(via @CUBuffsStats, @silver_buff) pic.twitter.com/VUbwM1s9xq

— CFB Kings (@CFBKings) September 13, 2024