Nem kegyelmeztek a hamburgi rendőrök annak a férfinak, aki rossz helyszínt választott ahhoz, hogy kipróbálja, mire képes az autója. Bár Németországban számos autópálya-szakaszon nincs érvényben sebességkorlátozás, augusztus 23-án, pénteken nem sokkal éjfél után a 37 éves sofőrt az A7-es autópályának egy olyan szakaszán kapták el, ahol van.

A rendőrség beszámolója szerint a fekete Ferrari California T 130 km/órás sebességgel robogott be az Elba-alagútba, ahol

még jobban a gázra lépett, és egészen 193 km/óráig gyorsított.

Mivel 80 km/óra volt a megengedett sebesség, a rendőrök az orruk előtt elhasító gyorshajtó nyomába eredtek, majd az othmarscheni kijáratnál állították meg. Az alkoholszonda 0,41 ezrelékes értéket jelzett, ezért ittas vezetés miatt büntetőeljárás indult a férfi ellen. Azzal is gyanúsítják, hogy egy másik Ferrarival egy illegális utcai versenyen részt vett.

Az 560 lóerős, második generációs – azaz 2014 és 2017 közötti – California T-t a helyszínen lefoglalták. A 193 km/órás tempó egyébként messze elmarad attól, amit a 3,9 literes, ikerturbós V8-as motorral szerelt, keménytetős kupé-kabrió valójában tud: 0-ról csupán 3,6 másodperc alatt gyorsul 100-ra, a végsebessége pedig 315 km/óra.

Súlyos következményei lehetnek az ügynek: a pénzbírság csak a kezdet, emellett hosszabb időre búcsút inthet a jogosítványának az elkövető, míg a Ferrariját a bíróság is elkobozhatja.

