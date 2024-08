A dízelüzemű belső égésű motorok javításának egyik nagy kihívása az évek során a blokkba berohadó porlasztók kivétele. Ez annyira extrém mértéket tud ölteni, hogy az alkatrész kilazítása szinte lehetetlen kézi szerszámokkal, emberi erővel.

Ennek oka lehet a motortérbe jutó víz, egyéb folyadék miatt kialakuló korrózió miatt, a porlasztók pedig akár be is törhetnek a hengerfejbe. Másik ok lehet a nem megfelelően tömítő tűzkarika. Ebben az esetben, az odakerülő égéstermék rövid idő alatt eltávolíthatatlan masszát képez a porlasztó csúcsa körül.

a videó a hirdetés után indul

Persze vannak célszerszámok, de ha a brigád jó erőben van, és az edzőtermet egyesítik a műhellyel, akkor meg lehet próbálni valami olyasmit, mint amit ezek a lengyel srácok alkalmaztak.

Végül pedig lássuk, hogy lehet ezt egy hidraulikus célszerszámmal, kevésbé látványosan, de annál hatékonyabban megoldani.