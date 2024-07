Nagyot fordult a világ 1990 óta, és ennek az utakon is jól látható jelei vannak. Csaknem 35 évvel ezelőtt még a színes autók óriási népszerűségnek örvendtek, viszont az akkor 56 százalékos arányuk mára a töredékére esett vissza, tehát sokkal szürkébbé vált az utak összképe – derült ki az Instacar és a JóAutók.hu adataiból.

Az 1990-es években gyártott autók fele kék, piros vagy zöld volt – 20, 16, illetve 14 százalékos arányban –, de még az azóta szinte teljesen eltűnt lilából is több ezret gyártottak. Ezzel szemben a 2024-es gyártású modellek 34 százaléka szürke, míg a 26 százalékuk fehér, a 14 százalékuk pedig fekete. Továbbra is népszerű választás a kék, de a 9 százalékával így is megfeleződött a gyakorisága, ellenben piros fényezést az autók 6, zöldet pedig csak a 2 százalékuk kap.

Pedig lenne kereslet a színes autók iránt. „A hirdetési idők alapján azt látjuk, hogy minden autó közül a feltűnő pirosak, narancsok kelnek el a leggyorsabban. A zöldeknek, sárgáknak közel három hónapot is várniuk kell vevőre. A visszafogott fekete, fehér, szürke, kék színek a középmezőnybe tartoznak” – magyarázta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

A tendenciát megmagyarázhatja, hogy a színek nem csak esztétikai szempontból fontosak – vannak, amiknek esetében alacsonyabb a baleseti kockázat. A Monash Egyetem – mintegy 850 ezer baleset adatai alapján – megállapította, hogy a fehér autók a legbiztonságosabbak. Azokhoz képest a fekete autóknál nappal 12, míg éjszaka és rossz látási viszonyok között 47 százalékkal nagyobb a kockázat, de a piros, kék és szürke autókkal is gyakrabban történik baleset.