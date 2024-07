2021-ben kezdték meg a világ leghosszabb víz alatti közúti és vasúti alagútjának építését, ami Németországot és Dániát köti össze. A hosszú ideje húzódó projekt eredetileg híd formájában öltött képet, aminek 2018-ra kellett volna elkészülnie, azonban 2008-ban változott a terv. Miután a mérnökök arra jutottak, hogy nem jár számottevő többletköltséggel, ellenben kisebb építési kockázatot jelent, végül abban állapodott meg a két ország, hogy alagutat építenek.

Ezt követően több mint egy évtizeden át tartott, mire minden környezetvédelmi aggályon felülkerekedve zöld utat kapott a Fehmarnbelt. Amint elkészül, a 18 kilométeres alagúttal a németországi Fehmarn és a dániai Lolland szigete között az autósok nagyjából egy órát spórolhatnak, míg a Hamburg és Koppenhága közötti, jelenleg 4-5 órás vonatút csaknem két órával lesz rövidebb.

Nemrégiben újabb mérföldkőhöz érkezett a projekt, ugyanis a Fehmarnbelt első alagútelemét június 17-én avatta fel X. Frigyes dán király – írja a CNN. A korábbi becslések szerint 10,6 milliárd euróból megvalósuló beruházás keretében előre legyártott betonpaneleket eresztenek le a víz alá, majd süllyesztenek a tengerágyra, egy speciálisan kialakított árokba – legmélyebb pontján 40 méterrel a tengerszint alatt fog húzódni az alagút.

Összesen 89 darab készül majd az egyenként 217 méter hosszú, 42 méter széles, 9 méter magas és 73,5 ezer tonnás elemekből. A kilenc modulból álló panelek gyártásához a Femern A/S tavaly egy három csarnokból és hat gyártósorból álló gyárat is felhúzott egy Rødbyhavn nevű kikötői kisvárosban. A három különböző járatra osztódó alagúton 2500-an dolgoznak, akik két járatban kétsávos, egy-egy leállósávval rendelkező autóutakat – ezek közé egy vészhelyzeti és szerelési folyosót is beékelnek –, míg a harmadikban a vasúti vágányt alakítják ki.

A munkálatokkal várhatóan 2029-re végeznek, tehát még éveket kell várni arra, hogy a forgalom számára is megnyissák a Fehmarnbeltet. Tavaly nyáron viszont Németország és Lengyelország között átadtak egy másik, pillanatnyilag kontinensrekorder víz alatti alagutat, aminek részleteiről itt számoltunk be: