A legfrissebb felmérések szerint az átlagautósok érdeklődése csökken az elektromos hajtás iránt, a magas vételárak mellett a foghíjas töltőhálózat, ezek nehézkes használata, és a magas tarifák jelentenek elrettentő erőt. Az otthoni töltés a megoldás, de akinek ez nem opció, azok számára jelenthet kiegészítő megoldást, mankót a GoSun napelemes termékeket gyártó cég új megoldása, ami még nem is kapható, de már sokan megtették az előrendelést.

A cég 1200 W teljesítményű, harmonikaszerűen kihajtogatható napelemeket integrál egy áramvonalas tetőboxba, ami mindössze 32 kilogramm tömegű, és a GoSun állítása szerint két ember 20 perc alatt összerakhatja a töltőt. Így ez mindig az autóval együtt mozog, és pár órás parkoláskor erdőn, mezőn, elhagyott helyeken is mehet a töltés.

Az érdeklődő sofőrök 100 dolláros előleggel foglalhatják le a töltőt a GoSun weboldalán. A teljes becsült ár 3000 dollár. A cég képviselője a CNET-tel közölte, hogy a vállalat már több mint 1,8 millió dollár értékű előrendelést vett fel, a kiszállítás várhatóan 2025 elején kezdődik. Az 50 kilométer az elérhető csúcs, átlagosan 16-32 kilométert nyújt a rendszer, és a cég hangsúlyozza, hogy a megtett távolság függ a jármű típusától és az időjárási viszonyoktól.

Igaz ezt a teljesítményt egy átlagos konnektor is simán felülmúlja, de a kirándulók számára tényleg jó megoldás lehet ez a szett, ami egyfajta drága árnyékolóként is felfogható. Aki fantáziát lát az Egyesült Államokban gyártani tervezett termékben, most 100 dollárért előrendelheti, a teljes vételárat 2999 dollárra (1 millió forint) ígérik.