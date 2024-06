A Scania célja, hogy az évtized végére az eladásainak legalább fele elektromos legyen. Ennek érdekében a svéd vállalat már több lépést is tett. Többek között megnövelte az elektromos teherautói által kínált hatótávot. Most pedig bejelentette, hogy olyan céget hoz létre, amelynek feladata le az elektromos teherautó töltőhálózat kiépítése és fejlesztése Európában.

Még a villanyautózás fellegvárának számító Norvégiában sem annyira rózsás a helyzet a teherautó villanytöltők terén. Ez saját szemünkkel tapasztalhattuk nemrég, amikor teszteltük a legújabb Scania elektromos teherautókat. És emiatt elő-elő fordul, hogy a villany-teherautó sofőrök azt nézik, melyek azok a személyautós töltők, ahová egyébként talán teherautó is odaférne.

A Södertalje-i gyártó most úgy döntött, hogy saját kezébe veszi a sorsát és létrehozta az Erinion nevű céget, amely elsőként hat országban, Svédországban, Norvégiában, Egyesült Királyságban, Németországban, Hollandiában és Franciaországban fog megjelenni. Később pedig Közép-Európában is megjelenhet az Erinion.

A Scania nem teljesen saját elkötelezettségből teszi mindezt. Az ACEA előrejelzései szerint ugyanis 2030-ra 230 ezer elektromos teherautó lehet az utakon Európában, ez pedig megfelelő sűrűségű töltőhálózatot kíván. Az Erinion kezdetben minimum 40 ezer töltőpontot fog létesíteni leginkább a fent említett piacokon. Ezek egy része nyilvános, másik része pedig privát, vagy depóban telepített töltőállomás lesz. A svéd gyártó nemcsak a töltőket, hanem kompletten az üzemeltetéshez szüksége szoftvert, hardvert, illetve pénzügyi szolgáltatásokat fogja egyben kínálni az ügyfeleknek.

A várható töltési teljesítményeket egyelőre nem tették közzé. Arról sincs szó még, hogy a nemrég tesztelt és népszerűsített megawatt töltés a kanyarban lenne. „Részt veszünk a megawatt, valamint az ehhez hasonló nagy teljesítményű töltés fejlesztésében, de még időbe fog kerülni mire minden szabvány a helyére kerül és mire lehetséges lesz ilyen teljesítménnyel tölteni a teherautókat”- árulta el a Vezess megkeresésére Veronica Nilsson, a Scania vállalati kommunikációért felelős szakembere.

A Scania kutatásai, amelyeket az ügyfelekkel folytatott kísérleti programok is megerősítettek, azt mutatják, hogy a továbbfejlesztett töltési megoldások jelentős költségmegtakarítást eredményezhetnek. Ügyfeleik akár 50 százalékkal is csökkenthetik a szükséges beruházásokat és akár évi 15 ezer eurós megtakarításra is szert tehetnek teherautónként.