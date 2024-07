Csaknem három héttel ezelőtt a görög autópályán égett szénné egy Koenigsegg Jesko, ami az európai 6to6 Europe Tour országúti túrán vett részt. Közvetlenül az eset után még nem lehetett tudni, mi okozta a tüzet, mindenesetre a svéd gyártó átmenetileg azt javasolta a másik 28 Jesko-tulajdonosnak, hogy ne használják az autóikat.

Ránézésre kevés alkatrész maradt felismerhető, ugyanakkor a Koenigsegg üzemanyag-, sebességváltóolaj- és motorolajrendszere is sértetlenül megúszta az esetet, így a Koenigsegg mérnökei át tudták vizsgálni a kocsit. Megállapították, hogy ezek egyike sem volt a tűz forrása, azonban a roncs mögött észrevettek egy folyadékcsíkot, ami hidraulikai szivárgásra utalt – írja a CarBuzz.

Christian von Koenigsegg alapító a svéd márka Instagram-oldalán számolt be arról, hogy megsérült az egyik túlnyomásos hidraulikatömlő. „Ez az úton lévő hidraulikafolyadék-csíkkal együtt egyértelműen azt jelzi, hogy ez okozta a tüzet” – tette hozzá. Annak érdekében, hogy ez a jövőben ne ismétlődhessen meg, a tervek szerint már a jövő héten érkezik egy szoftverfrissítés, ami „kevesebb mint egy másodperc alatt érzékelni fogja a nyomásesést vagy szivárgást, és azonnal leállítja a rendszert”.

