„Biztonsági öv is better than hullazsák”, vagyis a biztonsági öv jobb, mint a hullazsák – olvasható azon a kartontáblán, amelyet egy rendőr tart fel a rendőrség X-en közzétett bejegyzésében. Az üzenet elég egyértelmű, a markáns felirat lényege, hogy a biztonsági öv életet ment, és ennek ellenére még mindig sok olyan baleset van, ahol az övhasználat hiánya okozza a tragédiát.

Magyarországon 1976 óta kötelező a biztonsági öv használata az autók első ülésein. A hátsó üléseken lakott területen kívül 1993 óta, 2001 óta pedig már lakott területen belül is előírja a biztonsági öv használatát a KRESZ, néhány kivétellel.

Beköti magát a magyar autós?

Egy 2022-es felmérésben a helyszíneket három útkategóriába sorolták (belterület, külterület, autópálya), valamint minden időszakot vizsgáltak. Lakott területen belül a vezetők 88,5 százaléka, az első ülésen utazók 87,3 százaléka, a hátsó utasok 57,1 százaléka használta helyesen a biztonsági övét.

A gyermekek 60,9 százaléka utazott gyermekbiztonsági rendszerben megfelelően rögzítve, további 25% ilyen rendszerben ült, de nem volt becsatolva, vagy kizárólag felnőtt biztonsági övvel volt rögzítve, a gyermekek 14 százaléka biztonsági öv vagy gyermekvédelmi eszköz használata nélkül utazott.

A KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet honlapján megjelent elemzés szerint „az övhasználat arányának 6,2 százalékos növelésével 10-12 százalékkal lehetne csökkenteni a közúti közlekedési balesetekben elhunytak számát évente. 2020-ban és 2021-ben például összesen 110 ember túlélte volna a közlekedési balesetet, ha induláskor bekötötte volna magát.

Egyes, nem hivatalos felmérések szerint azok közül, akik nem kötik be magukat és kirepülnek az autóból, 10-ből 9-en meghalnak. De a hátsó ülésen övet nem használó utasok nemcsak magukra, az elöl ülőkre is veszélyesek. Nagy erejű ütközés esetén nem egy esetben az előre repülő testük okozott súlyos vagy éppen halálos sérüléseket az elöl ülőknek!”