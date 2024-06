MEGÁLL AZ ÉSZ #54 — Közlekedésbiztonság a hétköznapokban 🤦🏼‍♂️ Újabb tarolás pályáinkon… 🎪 A közlekedők szereplési vágyának köszönhetően mára két tökéletes példát is sikerült hoznunk, hogy miért fontos a követési távolság betartása, illetve a vezetés közbeni folyamatos fókusz. 1️⃣ Az első eset az M1-es autópályán napsütésben történt. A sebességhatár és a követési távolság be nem tartása miatt fantomdugó alakult ki. 🚘 A torlódás végébe érkezett a belső sávban egy szürke autó, nem pont a megfelelő sebességgel. 😱 A sofőr későn kapott észbe, tövig taposta a féket, de ez sem segített rajta: 3 autót tolt össze. 💨 Olyan füstfelhőt csinált, mintha nitrót kapcsolt volna. ‼️A videofelvétel alapján a féktávolság 50-60 méter lehetett. 2️⃣ A második eset az M3-ason történt. Belső sávban érkezett egy fehér egyterű és mögötte egy nagy kék ponyvás teherautó. 🥱A kék ponyvás talán nem figyelt, talán telefonozott, ezt nem tudhatjuk, de szépen megtolta a fehér autót, ami ennek köszönhetően megfordult teljesen. ‼️ Van a KRESZ-nek két nagyon fontos, ide kapcsolódó pontja, ami mindenkire vonatkozik és amit a saját és mások biztonsága érdekében tartsunk mindig szem előtt: 🔹25. § (1) * Járművel a forgalmi, az időjárási és látási viszonyoknak, továbbá az útviszonyoknak (az út vonalvezetésének, az útburkolat minőségének és állapotának) megfelelően kell közlekedni; figyelemmel kell lenni a jármű sajátosságaira, az utasokra és a rakományra. 🔹27. § (1) Járművel másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, amely elegendő ahhoz, hogy az elöl haladó jármű mögött – ennek hirtelen fékezése esetében is – meg lehessen állni. Röviden a lényeg: 🔺Csak megfelelő műszaki állapotú gépjárműveddel hajts ki a forgalomba! 🔺Vedd figyelembe hányan utaztok vagy milyen rakománnyal közlekedsz, ugyanis ennek függvényében változhat a fékút. 🔺Kizárólag vezetésre koncentrálj, főleg, ha sűrű a pálya forgalma. 🔺Sebességed az utazás körülményeknek és a gépjárműved sajátosságainak megfelelően válaszd meg! ❓Miért tartsd be a szabályokat? 🔸bármikor rosszul lehet valaki előtted 🔸műszaki gondja akadhat 🔸satuféket nyom 🔸hirtelen irányt vált 🔸 kialakulhat bármi ok nélkül fantomdugó - nem fogod tudni mindezt lereagálni, ha nem megfelelő sebességgel mész és nem elég nagy a követési távolság! 🤝 A közlekedés társas-játék! Mindenkit hazavárnak! Vigyázzunk egymásra! 👷🏼A saját biztonságod és mások biztonsága érdekében, csak a vezetésre koncentrálj, tartsd a követési távolságot, hogy mindenki épségben elérhesse úti célját! #mkif #baleset #m3 #M1 #pályánvagyunk