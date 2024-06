Az egyik legnagyobb autóbérléssel foglalkozó cég, a Hertz kukába dobja a villanyautós átállási stratégiáját, és azt tervezi, hogy a jelenleg a flottájában lévő mintegy 20 000 elektromos autót is eladja. A cég a piacra dobott villanyautókat átlagosan 25 000 dollár körüli áron, vagyis 9 millió forintért kínálja. Nincs más választásuk, mivel a piac átalakult, a használt elektromos autók árai idén 31,8 százalékkal csökkentek az Egyesült Államok piacán, az iSeeCars adatai szerint.

A Hertz rossz pillanatban vásárolt

Ugyanakkor a villanyautók száma folyamatosan nő az Egyesült Államokban: 2020 és 2023 között több mint megnégyszereződött a forgalomban lévő típusok száma, és jelenleg a teljes személyautó-eladás több mint 9 százalékát adják a kizárólag elektromos hajtással rendelkező típusok. A kereslet azonban olvad, és az autógyártók behúzták a féket a fejlesztéseknél, a teljes átállás helyett a hatékonyabb belső égésű motorok, és a hibridek további életben tartását választották.

A Hertz kemény éveken van túl, 2020-ban csődöt is jelentett a cég, ezt megelőzően még 100 000 Teslát akartak vásárolni. Ebből 30 000 darabot vettek át, ennek nagy részét értékesítik a használt piacon. Mint arról korábban beszámoltunk, a Hertz a lehető legrosszabb pillanatban vágott bele ebbe az üzletbe. A 100 000 darab Teslát pont akkor vették meg, amikor egekben voltak a vételárak, ezt követően pedig jött az árverseny a villanyautó-gyártók között, a kereslet csökkent, és a helyzetre reagálva a Tesla is komoly árengedményeket tett.

2024 elején a CNN cikkje szerint a Hertz emiatt összesen 245 millió dollárnyi, azaz közel 85 milliárd forintnak megfelelő veszteséggel kalkulál, vagyis egy-egy autón valamivel több mint 12 ezer dollárt, átszámítva 4,2 millió forintot bukik.

Jó lehetőség annak aki használt Teslát akar

A fiatal használt villanyautóra vágyó amerikaiaknak viszont ez egy jó lehetőség. Minden eladó autót 115 pontos ellenőrzésnek vetnek alá, az ár tartalmazza a hajtásláncra vonatkozó egyéves vagy 20 000 kilométeres garanciát, attól függően, hogy melyik következik be előbb. A Hertz opciókat is kínál azoknak, akik hosszabb garanciát kívánnak vásárolni. Azok az ügyfelek, akik elektromos járművet vásárolnak, és meggondolják magukat, hét napon belül vissza is adhatják az autót.

A listát böngészve bőven akad 7-7,5 millió forintnyi dollárért kínált darab, 130-160 000 kilométeres futással, a 2022-23-as modellévekből. Összehasonlításképpen itthon a használt piac legolcsóbb darabja 8,97 millió forint, 2019-ből, 146 ezer megtett kilométerrel az órájában.

Nagyjából ezer darabos a Hertz által eladásra kínált Tesla Model 3-asok flottája, amitől tényleg meg akarnak szabadulni, van olyan konstrukció is, amelyben a három napos bérlés után dönthet az ügyfél, kéri-e a kocsit, ha igen akkor a bérlés teljes költségét elengedi a Hertz.