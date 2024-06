MEGÁLL AZ ÉSZ #51 ☀️M7-es autópálya, verőfényes napsütésben Balatonszárszó térségében. 🚘 Tereléshez érkeznek az autók. Lelassul a sor eleje, viszont a végén érkezők nem érzékelik időben a lassulást. 🚧 A sorban halad egy Mini, ami, mint egy billiárd golyó kilöki az előtte haladót a sorból, egyenesen neki a szalagkorlátnak, majd az előtte haladónak is nekidurran. 🤗 A balesetben szerencsére nem sérült meg senki. Köszönjük azoknak, akik megálltak segíteni! 🔗 Tanulságos megnézni a baleseti utáni emberi reakciókat is. ❓Tudtad? - A vezetéshez szükséges információk 90%-át a szemünkkel észleljük! - Átlagosan 10 sofőrből 8 a vezetés mellett valami mást is csinál menet közben! (cigarettázás, evés, ivás, pakolás, de akár a táj is elvonhatja a vezető figyelmét) - A vezetés közbeni figyelmetlenség nagy részét a telefonozás okozza! - Egy rövid üzenet elolvasása alatt akár 5️⃣0️⃣0️⃣ métert is megtehetünk. Ez olyan mintha fél kilométert letakart szemmel vezetnénk! - Ha nem figyelünk, másodpercek kellenek csak és eggyel kevesebben érünk aznap haza. ❌ Vezetés közben soha ne nézz videót, ne írj és ne olvass üzenetet, ne legyen a kezedben a telefon! Ha sürgős, akkor állj meg az első pihenőhelyen és biztonságos körülmények között intézd el a hívást! 👷 A közlekedés társas-játék! Mindenkit hazavárnak! Vigyázzunk egymásra! 👨‍👩‍👧‍👦 A saját biztonságod és mások biztonsága érdekében, csak a vezetésre koncentrálj, tartsd a követési távolságot, hogy mindenki épségben elérhesse úti célját! #mkif #baleset #m7