A rendőröket is váratlanul érte, ahogy piros villogókkal elhaladt előttük egy Honda S2000, aminek megjelenése a Japánban használt rendőrautókéra hajaz. Egy angliai kiállításra igyekeztek a különlegességgel, azonban már nem jutottak el vele a célig, ugyanis lefoglalták – a slusszpoén az, hogy nem azért, amire elsőre gondolnánk.

RP71 & RP72

This vehicle was stopped on its way to Santa Pod Raceway as it had flashing rear red lights.

Enquiries reveal that the vehicle / driver were not insured.

Vehicle seized & driver reported@NP_PC1604 @NorpolBikeCops pic.twitter.com/UA8U7zornl

— Northants Roads Policing Team (@Northants_RPT) May 12, 2024