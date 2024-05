Bár valószínű, hogy Magyarországon sokan eddig nem hallottak róla, kevés népszerűbb pajtalelet létezik a világon ennél az 1985-ös évjáratú Chevrolet Camaro IROC-Z-nél. Még a YouTube őskorából, 2008-ból származik az a – mai szemmel meglehetősen pixeles – felvétel, amit azóta több mint 9 millióan néztek meg, és amiben azt dokumentálták, ahogyan több mint 23 év után, egy teherautó pótkocsijából került elő a sportkupé, írja a Carscoops.

Arra utalnak a jelek, hogy a márkakereskedésig sem jutott el, mielőtt teljesen eltűnt a nyilvánosság elől a póniautó. Amióta 2008-ban megtalálták, megháromszorozódott a futásteljesítménye, számszerűsítve azonban így sem beszélhetünk hatalmas értékekről: csaknem négy évtized elteltével mindössze 18 kilométer van az órájában. Van, ami ennél is jobban tükrözi újszerű, már-már múzeumba illő állapotát: a Camaro utasterét a mai napig nem csomagolták ki, az üvegfelületeken pedig megtalálhatóak a krétajelölések, amiket a gyárban az eredeti tulajdonos kérésére nem távolítottak el.

A képre kattintva galéria nyílik:

Itt egy vadonatúj autó – egyenesen 1985-ből! 1 /18 Fotó: MS Classic Cars Fotó: MS Classic Cars Fotó megosztása: 2 /18 Fotó: MS Classic Cars Fotó: MS Classic Cars Fotó megosztása: 3 /18 Fotó: MS Classic Cars Fotó: MS Classic Cars Fotó megosztása: 5 /18 Fotó: MS Classic Cars Fotó: MS Classic Cars Fotó megosztása: 6 /18 Fotó: MS Classic Cars Fotó: MS Classic Cars Fotó megosztása: 7 /18 Fotó: MS Classic Cars Fotó: MS Classic Cars Fotó megosztása: 9 /18 Fotó: MS Classic Cars Fotó: MS Classic Cars Fotó megosztása: 10 /18 Fotó: MS Classic Cars Fotó: MS Classic Cars Fotó megosztása: 11 /18 Fotó: MS Classic Cars Fotó: MS Classic Cars Fotó megosztása: 13 /18 Fotó: MS Classic Cars Fotó: MS Classic Cars Fotó megosztása: 14 /18 Fotó: MS Classic Cars Fotó: MS Classic Cars Fotó megosztása: 15 /18 Fotó: MS Classic Cars Fotó: MS Classic Cars Fotó megosztása: 17 /18 Fotó: MS Classic Cars Fotó: MS Classic Cars Fotó megosztása: 18 /18 Fotó: MS Classic Cars Fotó: MS Classic Cars Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A tulajdonos makulátlan formájában akarta megőrizni a Chevrolet-t, ameddig lehet. Annak idején ugyanis abban hitt, hogy a Camaro IROC-Z igazi klasszikus lesz, és egy nap még sokat fog érni: ennek szellemében még a kerekeket is leszerelte az autóról. Többször is gazdát cserélt a 2010-es évek folyamán az autó, jelenleg pedig az MS Classic Cars tulajdonában van: a kereskedés 100 ezer dollárért, vagyis mostani árfolyamon több mint 357 millió forintért lenne hajlandó megválni tőle.

Az összesen csaknem 2500 példányban gyártott IROC-Z-t a Camaro harmadik generációjához, 1985-ben mutatták be. Az akkori Bajnokok Tornájára (RoC) készülve a Chevrolet többek között továbbfejlesztett felfüggesztéssel, alacsonyabb hasmagassággal és speciális kialakítású lengéscsillapítókkal frissítette fel a sportkupét, amit 5,0 literes, 215 lóerős V8-as blokkal, négyrekeszes karburátorral és ötfokozatú kézi váltóval szereltek. Tetszetős, fekete karosszériája pedig szép kontrasztot alkot a szürke belsővel.

Nem lehet panasz a Camaro gyári felszereltségére sem, legalábbis az 1980-as években megszokott sztenderdek mellett a színezett üveg, a kivehető üvegtető, az AM/FM rádió és az óra is plusznak számított egy autóban. Még az eredeti árcédula is megtalálható az IROC-Z-n: 1985-ben 16 338 dollárért árultak, ami mai viszonylatban körülbelül 47 ezer dollárnak felel meg – magyarán: jelenleg az eredeti ár több mint kétszereséért keresnek rá vevőt, addig is a bemutatóterem padlóját védi.