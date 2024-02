Mint arról korábban a Vezess beszámolt, egy VII. kerületi taxisofőr nemcsak kisajátított magának egy parkolóhelyet a Marek József utcában, de azt át is alakította úgy, hogy az utcán tölthesse az elektromos autóját. Amellett, hogy zöldre festette a parkolóhelyet, biztos, ami biztos alapon kitett egy hamis „várakozni tilos” táblát is, az áramot pedig a házból vezette ki, amihez egy kábelcsatornát is lefektetett a járdára.

Azután, hogy megjelent a médiában a nagy port kavaró bejegyzés a taxisról, 24 órán belül visszafestették fehérre a parkolóhelyet és a dugaljt is leszerelték a kapu mellől. Új fejleményekről számolt be az ügy kapcsán az Rtl.hu:

a kerületi rendészek a nyilvántartások alapján azonosították az autó tulajdonosát, és bár a kapcsolatot nem tudták felvenni vele, eljárást indítottak ellene.

A VII. kerületi sofőr figyelmeztetésben vagy pénzbüntetésben is részesülhet.

A pofátlanság teteje: kisajátított magának egy parkolót a 7. kerületben élő taxis. Saját kezűleg zöldre festette a... Közzétette: A járda a gyalogosoké – 2024. január 29., hétfő

Az esetnek köszönhetően fény derült arra, hogy valaki a Dohány utcában is jogellenesen, a megfelelő engedély hiányában töltötte az elektromos autóját. Még a módszer is hasonló volt: a meg nem nevezett magánszemély balesetveszélyes módon, a járdára fektetett kábelcsatornán keresztül vezette ki az áramot a kocsihoz. Csakúgy, mint a másik ügyben, szintén eljárás indult, megjegyezve, hogy teljesen indokolatlanok ezek a szabálysértések, ugyanis a VII. kerületben vannak villanyautók töltésére kijelölt parkolók.

A Főtaxi szerint nem történt szabálysértés

A történtekre közleményben reagált a Főtaxi: a cég álláspontja szerint a társaság hivatalos szerződött partnere nem sajátította ki a parkolóhelyet, az elektromos autó tulajdonosa ugyanis rendelkezik várakozási engedéllyel. Bár a képeken épp ennek az ellenkezője látszik, a Főtaxi szerint nem festették zöldre az érintett parkolóhelyet, sőt, a vállalat a médiában elterjedt felvételekről azt írja, hogy azok tavaly készültek.

Állásfoglalásában kitért a kültéri elektromos aljzatra is a Főtaxi, aminek kiépítésére a taxisofőrnek „hivatalos közgyűlési határozata” van. A töltéshez továbbá megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező kábelt használt, amiből azt a következtetést vonták le, hogy az áramkivezetés során nem állt fenn tűzveszély.

Ugyanakkor megjegyezték, hogy szabálytalanság gyanúja esetén a cég etikai bizottsága vizsgálja ki az ügyet, és amennyiben beigazolódik a szabálytalanság, a mindenkori előírásoknak megfelelően szankcionálják az érintett taxis partnert.