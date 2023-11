Négy évnél is hosszabb várakozásnak vet véget csütörtökön a Tesla azzal, hogy megannyi csúszás és ígérgetés után hivatalosan is bemutatja a Cybertruckot. Szabálytalankodások tekintetében azonban semmiképpen sem mondható gördülékenynek a nagyszabású texasi eseményt megelőző tesztidőszak: San Franciscóban szabálytalan parkoláson kapták a Tesla szögletes pick-upját – vette észre a Carscoops.

Több felvétel is megjelent arról a közösségi médiában, ahogy nemcsak megbírságolták tilosban parkolásért, de el is szállították. Ezeken a képeken, képsorokon az is kiszúrható, hogy a lopós autó kicsit nehezen birkózik meg a Cybertruckkal – erre az lehet a magyarázat, hogy az eddig kiszivárgott információk alapján körülbelül 3 tonnát nyom.

Welp, our club member had some “follow” up footage… https://t.co/aG7l0kWl4p pic.twitter.com/hidSFG2Rvc — Tesla East Bay Fremont (@TeslaOwnersEBay) November 25, 2023

Bár azt állítják, az amerikai gyártó austini üzemében a Cybertruck első tíz példányát fogják átadni, meglepően sok darabbal találkozni az amerikai kontinensen, azon belül többel is hasonlóan szorult helyzetben. Bár az erről elterjedt videót felgyorsították, több jel is arra utal, hogy pár hete egy másik, a környező forgalomnál gyorsabban haladó Cybertruckkal a kanadai autópályán szaladhattak bele egy traffipaxba.

First Cybertruck speeding ticket? 📐 💨 The Canadian Cybertruck was busted by a speed camera in Montreal 🇨🇦 last night. Wonder who pays that ticket? @elonmusk? pic.twitter.com/6wF8rzkUxS — Drive Tesla 🇨🇦 (@DriveTeslaca) November 23, 2023

Az említett tíz példányt ráadásul – speciális bérleti szerződések keretében – a Tesla dolgozói vehetik át. Szó nincs turpisságról ez esetben, mivel sok autógyártó, főleg az elektromos autókban utazó start-up vállalatok választják ezt a megoldást, hogy negatív reklám és nagyobb botrány nélkül gyűjthessenek visszajelzéseket új modelljeikről, annak eshetőségére gondolva, ha élesben nem várt, komolyabb problémák merülnének fel.

A bemutatkozás előtt álló Cybertruck kapcsán különösebben jó óment az sem jelent, hogy híre kelt annak, hogy annak tulajdonosai a vásárlást követő egy évben nem adhat túl az autóján, ellenkező esetben súlyos – többek között jogi – következményekkel kell számolniuk: