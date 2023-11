Már nagyon-nagyon várják az előleget befizető, jövőbeni vásárlók november végét, amikor elindul a Cybertruck forgalmazása, és az első darabok kiszállításra kerülnek a vevőknek. Mivel nagy az érdeklődés, de a gyártási volumen felpörgéséhez idő kell, ezért biztosan lennének olyan gazdag licitálók, akik a már eladott darabokat sokszoros áron vennék meg azonnal.

Ezt szeretné elkerülni a Tesla, és ezért egy kizárólag Cybertruck vevőkre vonatkozó kitételt tett a vételi szerződésbe. A feltétel egyszerű, az autó tulajdoni jogviszonyának kezdetétől egy évig tilos továbbértékesíteni azt, aki pedig mégis így tesz, annak a Tesla első körben megpróbál jogi úton keresztbe tenni, végső esetben pedig 50 000 dollár (17,6 millió forint) kártérítást követel majd. Sőt, az ilyen tulajdonosoktól megtagadhatják a jövőbeli Tesla vásárlást is, természetesen csak a gyártól történő, új autó vásárlása esetén.

Cybertruck arrival at @ElectrifyExpo in Austin today

(Thank you CyberGus!) pic.twitter.com/woQbLEleqV