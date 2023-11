Eddig tisztázatlan okokból csapódott nagy sebességgel, egy lebetonozott oszlopot is kidöntve egy massachusettsi irodaház falának egy Honda Jazz – vagy ahogy a tengerentúlon (is) hívják: Honda Fit –, a baleset az autó sofőrje és utasa is túlélte, számolt be az esetről a CBS News.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, ahogyan még azt sem derítették ki a hatóságok, miért nem lassítottak az autóval azután, hogy lehajtottak az I-495-ös autópályáról. Az ütközést az épület biztonsági kamerái rögzítették:

Szinte teljesen összeroncsolódott az ütközés hatására a Honda eleje. Mivel a baleset idején még nem járt le a dolgozók munkaideje, nem sokon múlt, hogy elgázolják az épület recepciós munkatársát, akit viszont a szétrepülő üvegszilánkok megvágtak.

A rendőrök kiérkezésekor nem voltak eszméletüknél az autóban ülők, a WCVB szerint több mint fél órán át tartott, mire az utast kiszabadították a roncsból, ugyanis beszorult a műszerfal alá. Jelenlegi állapotukról semmit sem tudni, a sérüléseik miatt mentőhelikopterrel szállították kórházba a balesetben érintetteket.