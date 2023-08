Mint arról a Vezessen írtunk, az elmúlt három évben szembetűnően megugrott a közúti veszélyeztetések száma: amíg a 2020-as érték 167 volt, 2022-ben már 293 esetet regisztráltak a hivatalos statisztikákban.

Reagálva az elmúlt időszak tendenciájára, az Autósiskolák Vezetőinek Országos Szervezete

pszichológiai alkalmassági vizsgálathoz kötné a jogosítványszerzést Magyarországon.

Erről Hoffmann Csaba alelnök beszélt az InfoRádiónak, és elmondta, a KRESZ felülvizsgálata érdekében közös munkacsoportot hoznak létre a Közlekedési Minisztériummal együttműködve. Hoffmann szerint nem szabadna forgalomba engedni azokat a „nárcisztikus alakokat”, akik „mindenki felett állóknak” érzik magukat, és simán elszáguldanak a dugó mellett, egy nagyteljesítményű autóval megjelenve a leállósávban. „A pszichológusok ezt meg tudnák szúrni” – jelentette ki.

A szervezet szakembere hozzátette a KRESZ tananyagába és szabályozásába is bele lehetne foglalni olyan tanítható esettanulmányokat, viselkedési normákat arra vonatkozóan, hogyan kell helyesen viselkedni ilyen szituációkban. „Ez azért is fontos lenne, mert a balesetek legnagyobb százalékát nem is az ittas vezetők okozzák, hanem ezek a ferde személyiségű emberek” – érvelt a változás mellett.

Sógor Zsolt közlekedési szakjogász pedig azt emelte ki, hogy bizonyos esetekben szándékos bűncselekményekről van szó. „Vannak olyan kiemelten agresszív emberek, akiknél az ilyen tulajdonságok csak a járművezetés során jönnek elő. Ők aztán büntetőfékeznek, ráhúzzák a másikra a kormányt és egyéb hasonló dolgokat művelnek” – magyarázta. Arra is emlékezetetett az ügyvéd, hogy a közveszélyes sofőröknél már jelenleg is elrendelhetnek rendkívüli alkalmassági vizsgálatot a hatóságok, sőt, akár örökre eltilthatják a vezetéstől őket.

Sógor szerint az is súlyos hiányosság, hogy a vezetéstől való eltiltás csak Magyarországon érvényes, az Európai Unió más államaiban nem. A KRESZ felülvizsgálata kapcsán ősszel indul a társadalmi vita.