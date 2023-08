Megkezdődött Párizsban a bérelhető elektromos rollerek kivonása a forgalomból, a hónap végére a francia főváros lesz az első főváros Európában, ahol betiltják a használatukat – írja az MTI.

A párizsiak áprilisban népszavazáson döntöttek a betiltásról, amiről a Vezess is írt. Noha az 1,3 millió választásra jogosult közül csak 103 ezren jelentek meg az urnáknál, azaz a részvétel 7,46 százalékos volt, 90 százalékuk a betiltás mellett voksolt. Anne Hidalgo polgármester még a szavazás előtt elkötelezte magát arra, hogy „mindenképpen és egyszerűen tiszteletben tartja a voksolás eredményét, bármi is legyen az”. A párizsi városvezető maga is a betiltás mellett kampányolt.

A szabadon bérelhető elektromos hajtású rollerek négy évvel ezelőtt jelentek meg Franciaország utcáin: mintegy 2 millióan saját tulajdonú rollert használnak, több százezren pedig a bérelhető változatokkal közlekednek a nagyvárosokban. Párizsban mintegy 15 ezer bérelhető roller áll rendelkezésre, amelyeket három szolgáltató (Lime, Tier és Dott) működtet, és mintegy 400 ezren használják.

A szolgáltatók szerződése augusztus 31-én jár le, így szeptembertől Párizs lesz az első európai főváros, ahonnan teljesen kitiltják a bérelhető elektromos rollereket.

Magyarországon még mindig egy aláíráson múlik Mint arról korábban a Vezess több ízben is beszámolt, Magyarországon meglehetősen zavaros az elektromos rollerek jogi környezete, a problémát pedig csak tovább duzzasztja, hogy minél elterjedtebbek, annál több gondot okoznak az utakon. Tavaly ősszel például az M5-ös autópálya bevezető szakaszán, körülbelül 40 km/órás sebességgel haladt egy férfi, aki ráadásul védőfelszerelést sem viselt. A legfrissebb fejlemény az e-rollerek ügyében az, hogy március végére megfogalmazták a KRESZ-módosítást, amivel tisztázódhatna a helyzetük. Az eddig napvilágot látott információk értelmében azokra az elektromos rollerekre, illetve elektromos kerékpárokra, amik maximum 25 km/órás sebességre képesek, ugyanazok a szabályok vonatkoznának, mint a hagyományos kerékpárokra,

míg a 25 km/óránál gyorsabb elektromos rollerek segédmotoros kerékpárként tekintene a törvény. A várakozás viszont azóta is tart, pedig úgy fogalmaztak, már csak egy aláírás hiányzik mindehhez – és azóta lassan fél év telt el.

A három szolgáltató viszont eltérő receptet követ e-rollereik felszámolásában: