A Porsche 75., legismertebb modellje, a sokadik generációjánál járó 911-es pedig 60. születésnapját ünnepli idén. A jubileumokra komoly hangsúlyt is helyez a stuttgarti márka, számtalan együttműködéssel, különleges kiadással, kiegészítővel állnak-álltak elő az elmúlt hónapokban.

Most itt a legújabb: a Pumával összefogva a 911-es múltja és jelene előtt sportcipőkkel – divatos szóval sneakerekkel – tisztelegnek.

A Retro Sneaker a múlt előtt hajt fejet, az első S- és T-elemeket használó Porsche 911 S 2.5 előtt tisztelegve az 1972 példányban készülő, lapos, „áramvonalas” modell piros varrásokkal ellátott világoskék velúrbőr felsőrésszel készül, a színen kívül pedig a sarkán megjelenő 56-os rendszám is a sportkocsira utal, ahogy persze maga a korabeli – de azóta is kedvelt –, „teremcipős” dizájn is.

A legújabb 911-es az ünnepi kiadású 911 S/T – melyhez egyébként már karórát is társítottak –, a Heritage Sneaker ezt idézi a manapság újra nagyon divatos „futócipős” formavilágával. A „modern” sneaker sötétszürke külső és konyakbarna belső színe a jubileumi modell külső és belső tónusait idézi, a sarkánál megjelenő 63-as szám pedig a 911-es születésének évére utal. Utóbbinak megfelelően ebből 1963 pár készül.

Kattints a képre, galéria nyílik!

Ünneplős cipőket kap a születésnapos sportkocsi 1 /8 Kép: Porsche Lifestyle Group Kép: Porsche Lifestyle Group Fotó megosztása: 2 /8 Kép: Porsche Lifestyle Group Kép: Porsche Lifestyle Group Fotó megosztása: 3 /8 Kép: Porsche Lifestyle Group Kép: Porsche Lifestyle Group Fotó megosztása: 5 /8 Kép: Porsche Lifestyle Group Kép: Porsche Lifestyle Group Fotó megosztása: 6 /8 Kép: Porsche Lifestyle Group Kép: Porsche Lifestyle Group Fotó megosztása: 7 /8 Kép: Porsche Lifestyle Group Kép: Porsche Lifestyle Group Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Közös a két modellben, hogy a párok bal lábas darabjai piros, a jobb lábas darabjai sötétszürke fűzővel érkeznek – bár a dobozban mellékelik a fűzők párjait is –, valamint hogy a nyelv belsejében és a fűzők végén megjelenik az egyedi sorozatszám is. A Porsche-eredetet tovább erősíti a bélésben megjelenő 56-os vagy a 63-as „rajtszám”, valamint a gyártó emblémája.

Az árakról egyelőre nincs információ, azonban azt már lehet tudni, hogy a Porsche webshopjában szeptember 5-étől, a stuttgarti Porsche múzeumban, valamint a zuffenhauseni és weissachi Porsche-boltokban 6-ától, míg a Puma webshopjában Európában szeptember 24-étől lesznek elérhetők az ünnepi cipők.