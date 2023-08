Nem volt elég az egyedi Rolls-Royce, így lehetett fokozni

A hét elején írtunk az értelmezhetetlen fényűzést kínáló új Roll-Royce-ról, a mindössze 4 példányban készülő Droptail roadsterről. Az alapoktól vadonatúj tervezésű, éveken át rajzolt-tökéletesített típusból elsőként a piros alapszínű La Rose Noir-t (fekete rózsa) mutatták meg, mostanra viszont a lilás Amethyst is bemutatkozott, ez pedig az előzőnél is magasabbra emelte a luxus szintjét egy egyedi kiegészítővel.

Míg az első bemutatott példányban egy egyedi megrendelésre készült, de alapvetően szériában is gyártott, kiszerelhető, és karóraként is viselhető Audemars Piguet kronográf került – még pontosabban egy 43 mm-es Royal Oak Concept Split-Seconds Chronograph GMT Large Date –, az Amethyst megrendelője talán a Rolls-Royce-nál is patinásabb luxusmárkát, a Vacheron Constantint kereste meg, hogy készítsenek órát az autóhoz.

Az 1755 óta létező svájci márka nem volt rest, az ügyfélnek tökéletesen egyedi darabot készítettek. A Rolls-Royce egyedi igényeket kielégítő Coachbild műhelyének megfeleltethető Les Cabinotiers részleg által épített órába a 2015-ben a világ legösszetettebb mechanikus szerkezetének minősített 57260-as kaliber továbbfejlesztett változata került, ehhez a konkrét werkhez négy külön szabadalom kapcsolódik.

A kerek, formára zsebórákat idéző időmérő – ezt erősíti a „12 órára” helyezett korona is – számlapja igazán extravagáns: retrográd kijelzőről van ugyanis szó, melyen az autók műszerfali óráit idézően az óra- és a percmutató balról jobbra mozogva szűk félkörben mutatja az időt, majd délben és éjfélkor villámgyorsan ugrik vissza a skála kezdőpontjára.

A számlap alatt, a genfi csíkozású keretben aztán ott van a tourbillon, mely lehetővé teszi a mechanikus órák szívének számító gátlómű mozgását, enyhítve a gravitáció és egyéb erőhatások befolyását, növelve a pontosságot. Itt ikertourbillonról van szó, mely két tengelyen képes forogni, ráadásul a forgás közben 15 másodpercenként a két ketrec egy-egy pillanatra kiadja a Vacheron Constantin logóját, a máltai keresztet.

Bár az időt nem látjuk rajta, a hátlap se kutya: az óraműhely szakemberei kézzel gravírozott guilloche-mintás lappal fedték a szerkezet egy részét, amely az előlaphoz hasonlóan 100 százalékosan megegyezik az autó fényezésének színével.

A Vacheron Constantin közlése szerint egyébként talán a szín jelentette a legnagyobb kihívást, ugyanis a megrendelő ragaszkodott a tökéletes egyezéshez, ám mind a megfelelő árnyalatot előállítani képes gyártó – nyilván nem az autóra felvitt festék kerül az órára –, valamint az oxidációs folyamatot gond nélkül elviselni képes lapocska előállítása is komoly keresést igényelt.

Szintén külön kihívás volt a műszerfalba illeszthető óratartó elkészítése, melyben az óra függőlegesen 180 fokban forgatható, azaz a számlap helyett a hátlapot is mutathatja. A precíziós doboz acélból és fehéraranyból készült, a hátlapon kézzel készített sugármintás gravírozással. A doboz egy Vacheron Constantin-logós lappal befedhető, de el is távolítható – erre az esetre egy, a műszerfali rést elfedő pótpanelt is készített az óragyártó.

Érdekesség, hogy a különleges extrát a luxusautó- és egyben luxusóragyűjtő ügyfél a Rolls-Royce-tól függetlenül – persze velük egyeztetve – rendelte meg, ami a Vacheron Constantinnak is újdonságot jelentett, ugyanis közel 100 éve, 1928 óta nem készítettek fedélzeti órát a brit gyártó autóihoz.

A Droptailek és az óra ára sem nyilvános, ám az autókat illetően 20-30 millió dollárt (7-10 milliárd Ft) emlegetnek a különböző források, és azt gyanítjuk, a Vacheron Constantin egyedi időmérője is milliós ársávban mozoghatott, akár az autó árának 10%-a is lehetett az észbontó extra.