Megnyitotta első gigalaboratóriumát a Tesla: ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit az előző hétvégén a kínai Csengtuban az amerikai villanyautó-gyártó legújabb üzeme – írja a Designboom. Fő különlegességének azt tartják, hogy a vásárlók testközelből vehetik számügyre a Teslák gyártásának egyes fázisait.

Talán az eddiginél is nagyobb szerepet kapnak a csengtui Tesla-gyárban a robotok, persze nem eredménytelenül: egy-egy autó 45 másodperc alatt gördül le a gyártósorról. A létesítmény beltere egy az egyben átvette a sanghaji Gigafactory stílusát, ugyanakkor abban eltér a márka többi üzemétől, hogy kereskedésként is funkcionál, azaz akár helyben meg is vásárolhatják új autójukat az érdeklődők.

The first "GIGA LAB" Tesla store held its opening ceremony today. The interior of "GIGA LAB" imitates the Shanghai Gigafactory and shows the manufacturing process of Tesla vehicles. Here, customers can feel the hardcore beauty of Tesla⚙️



