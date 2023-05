Volt, hogy autólopás „torkollott” hancúrozásba, de olyan is előfordult, hogy balesettel vagy a szántóföldön végződött a szerelmesek kalandja, míg az elmúlt pár évben bírósági ügy is lett autós szeretkezésből.

A napokban Brazíliában pedig egy Honda Civicben kaptak in flagrantin egy szerelmespárt, melynek helyszínt és időpontot is rosszul választottak a légyottjuknak. Helyi lapértesülések szerint Campo Grande városában, egy edzőterem mellett parkolva estek egymásnak a szerelmesek a vezető oldali ülésen, méghozzá a reggeli csúcsforgalom idején.

Többen is döbbenten figyelték a pikáns jelenetet, amiről több kép-, illetve videofelvétel is megjelent az interneten:

Sem vergonha e com disposição, casal é flagrado fazendo **** no carro em Campo Grande pic.twitter.com/KEbRUzfORL — TopMídia News (@topmidianews) May 12, 2023

Bár elillantak a helyszínről, mire szűk egy órával később kiérkeztek a rendőrök, de nem volt nehéz dolguk, mivel egyhamar a birtokukba került az autó rendszáma, sőt, a szélvédőnek háttal ülő nő „To See The Stars”, azaz „Látni a csillagokat” feliratú tetoválása is segítséget jelentett a beazonosításban – írja a Daily Star.

Akár komolyabb következményekkel is járhat a 46 éves férfi és a 36 éves nő nyilvános autós együttléte, a brazil büntető törvénykönyv ugyanis lehetőséget ad arra, hogy a hasonló kihágásokat ne csak pénzbüntetéssel, de három hónaptól egy évig terjedő szabadságvesztéssel is szankcionálhassák.

