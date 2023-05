A “Sötét Csillag” kódnév alatt futó autóból alig készült 2500 darab 2008 és 2012 között. Ez az autó volt, amivel a milliárdos zseni, Elon Musk először bekerült a köztudatba. Igen, a Tesla Roadsterről van szó, amelyből most három vadonatúj példányt találtak egy hajózási konténerben, Kínában. A három autó hamarosan visszakerült az Egyesült Államokba.

Az, hogy üzemképesek-e még, azt egyelőre nem tudni, de már most eladó a trió. Az egyik a Very Orange alapmodell, a másik a Very Orange Sport változat, a harmadik pedig a Radiant Red Sport. A lista szerint mindhármat ugyanaz az ember vásárolta, Kínába szállították, majd ismeretlen okokból senki nem jött a konténer tartalmáért. Az évek során a tárolási költség eléggé felhalmozódott, amelyet most az autóok új tulajdonosának kell kifizetni.

Tesla Roadster röviden A Tesla Roadster a Lotus Elise alapjaira épül, de elektromos hajtást kapott a benzines helyett. A 248 lóerős alapmodell 4 másodperc alatt gyorsul 100-ra és – elektronikus korlátozás mellett – 201 km/órás csúcssebességre képes. Készült azonban egy erősebb 288 lóerős variáns is, az már 3,8 másodperc alatt gyorsul százra. A hivatalos adatok szerint a teljesen feltöltött akkumulátorokkal 400 kilométert lehet autózni az 1,3 tonnás kétülésessel. A gyártó információi szerint otthoni hálózatról mindössze 3,5 óra alatt lehetett teljesen feltölteni az akkumulátorokat.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a Tesla Roadsterek készen állnak-e a beindításra, amint feltöltik az akkumulátorokat. Sőt a Teslák javítására szakosodott, Gruber Motor Company szerint (nekik sikerült rátenni a kezüket az említett elektromos autókra) személyesen kell átvizsgálniuk, hogy mire lehet szükség az üzembehelyezéshez, ha egyáltalán szükség lesz valamire.

Amit még nem tudunk, hogy az akkumulátorok szervizdugóit kihúzták-e szállítás előtt, és ami még érdekesebb, ha igen, maradt-e még bennük élet 13 év tárolás után – fogalmazott a cég vezetője.

Gruber szerint, ha senki sem veszi meg az autókat, amíg Kínában vannak, akkor a három jármű végül május közepén visszakerül az Egyesült Államokba. A három Teslára folyamatosan érkeznek az ajánlatok, sokan egyben vinnék a hármat, durván 150-200 ezer dollárt (68 millió forint) kínálnak értük.