A Focus.de német újságírói épp egy Mercedes-Benz C-osztályt teszteltek, ami nem is a legfrissebb, minden digitális újítással teletömött típus. A dízelmotoros kombit teljesen átlagos tesztkörre vitték el, ám egy bevásárlóközpont előtt érdekes jelenségre lettek figyelmesek. Az indítógomb megnyomására nem történt semmi, néma maradt a motor, holott itt nincs villanyhajtás, a C 300d egy hagyományos gázolajos konstrukció, ami motorikusan megbízható darab.

Mégis, hibaüzenet jelent meg a műszerfalon, ami azt írta, azonnal vigyék szervizbe az autót.

Az újságírók felhívták a Mercedest, hogy elintézzék a szállítást, de a diszpécsernek eszébe jutott egy megoldás. Megkérte a tesztelőket, hogy nyissák ki az összes ajtót, majd hagyják így a kocsit egy rövid ideig. Ezután zárják be az ajtókat, és a központi zárat is, majd sétáljanak el legalább ötven méterre az autótól, és itt is várjanak pár percet.

A trükk működött, visszatérve eltűnt a hibaüzenet, és az autót normál üzemmódban lehetett tovább használni. A Mercedes később kiszállt a járműhöz, és alaposan átvizsgálták az autó rendszereit, kiolvasták a hibakódokat, de semmilyen rendellenességet nem találtak. A szakértő azt mondta a Focus.de újságíróinak, hogy az ilyen esetek mögött szoftveres “akadás” állhat, egy alagút miatt térerővesztéskor félbemaradt frissítés, régebbi szoftververzió is okozhat problémát.

Ez tehát ilyen, a modern autók, akárcsak a laptop, a mobiltelefon, megakadhatnak a működésben, aminek nincs tetten érhető oka, és egy újraindítással meg is oldódik a probléma, feltéve, ha tudjuk, ismerjük ezt a lehetőséget.